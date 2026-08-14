Matthew McConaughey przyznał, że wciąż zarabia dzięki komedii "Jak stracić chłopaka w 10 dni"

Matthew McConaughey udzielił nowego wywiadu, w którym przyznał, że jedna z komedii romantycznych w jego dorobku wciąż przynosi mu pieniądze, nawet po ponad 20 latach od premiery. Chodzi o "Jak stracić chłopaka w 10 dni" z 2003 roku, w którym aktor wystąpił u boku Kate Hudson.
McConaughey o hicie z 2003 roku
Aktor stwierdził w podcaście Happy Sad Confused: "Jak stracić chłopaka w 10 dni" wciąż przynosi mi pieniądze. Myślę, że to prawdopodobnie moja ulubiona komedia romantyczna, w której zagrałem. McConaughey
podkreślił, że film nadal zapewnia mu największe wpływy z tantiem spośród wszystkich produkcji, w których wystąpił, i to z dużą przewagą. McConaughey
wspomniał również, że dawniej łatwiej było przewidzieć momenty, w których wpływy z filmu rosły. Kiedy pieniądze pochodziły głównie ze sprzedaży DVD i emisji telewizyjnych, aktor regularnie dostawał większy przelew w marcu, jako że był to miesiąc po Walentynkach. Aktor uważa, że "Jak stracić chłopaka w 10 dni"
na dobre zapisało się w historii gatunku. Hudson
i McConaughey
nie wykluczają również powrotu do swoich ról w ewentualnej kontynuacji. Aktorka mówiła w 2024 roku, że oboje byliby na nią otwarci, jeśli spodobałby im się scenariusz.
O czym opowiada "Jak stracić chłopaka w 10 dni"?
Andie Anderson prowadząca porady w eleganckim magazynie "Composure", ma przed sobą niezwykłe zadanie. Musi opisać rzeczy, którymi kobiety doprowadzają mężczyzn do szału. Ma to być opis absolutnie autentycznych sytuacji, a Andie ma na to tylko 10 dni. Musi więc szybko znaleźć odpowiedniego chłopaka, rozkochać go w sobie, a następnie popełnić klasyczne kobiece błędy, które sprawią, że ją rzuci - nie później niż 10 dnia. Niestety, Andie wybrała pracownika agencji reklamowej Benjamina Barry'ego, który właśnie założył się ze swoim szefem o bardzo wysoką stawkę, że potrafi w ciągu 10 dni rozkochać w sobie każdą kobietę