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Matthew McConaughey przyznał, że wciąż zarabia dzięki komedii "Jak stracić chłopaka w 10 dni"

Deadline / autor: /
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Matthew McConaughey przyznał, że wciąż zarabia dzięki komedii &quot;Jak stracić chłopaka w 10 dni&quot;
źródło: Getty Images
autor: NBC
Matthew McConaughey udzielił nowego wywiadu, w którym przyznał, że jedna z komedii romantycznych w jego dorobku wciąż przynosi mu pieniądze, nawet po ponad 20 latach od premiery. Chodzi o "Jak stracić chłopaka w 10 dni" z 2003 roku, w którym aktor wystąpił u boku Kate Hudson.

McConaughey o hicie z 2003 roku




Aktor stwierdził w podcaście Happy Sad Confused: "Jak stracić chłopaka w 10 dni" wciąż przynosi mi pieniądze. Myślę, że to prawdopodobnie moja ulubiona komedia romantyczna, w której zagrałem.

McConaughey podkreślił, że film nadal zapewnia mu największe wpływy z tantiem spośród wszystkich produkcji, w których wystąpił, i to z dużą przewagą. McConaughey wspomniał również, że dawniej łatwiej było przewidzieć momenty, w których wpływy z filmu rosły. Kiedy pieniądze pochodziły głównie ze sprzedaży DVD i emisji telewizyjnych, aktor regularnie dostawał większy przelew w marcu, jako że był to miesiąc po Walentynkach. Aktor uważa, że "Jak stracić chłopaka w 10 dni" na dobre zapisało się w historii gatunku.

Hudson i McConaughey nie wykluczają również powrotu do swoich ról w ewentualnej kontynuacji. Aktorka mówiła w 2024 roku, że oboje byliby na nią otwarci, jeśli spodobałby im się scenariusz.

O czym opowiada "Jak stracić chłopaka w 10 dni"?



Andie Anderson prowadząca porady w eleganckim magazynie "Composure", ma przed sobą niezwykłe zadanie. Musi opisać rzeczy, którymi kobiety doprowadzają mężczyzn do szału. Ma to być opis absolutnie autentycznych sytuacji, a Andie ma na to tylko 10 dni. Musi więc szybko znaleźć odpowiedniego chłopaka, rozkochać go w sobie, a następnie popełnić klasyczne kobiece błędy, które sprawią, że ją rzuci - nie później niż 10 dnia. Niestety, Andie wybrała pracownika agencji reklamowej Benjamina Barry'ego, który właśnie założył się ze swoim szefem o bardzo wysoką stawkę, że potrafi w ciągu 10 dni rozkochać w sobie każdą kobietę

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