Twórca "Kick-Assa" nakręcił dwa spin-offy filmu. Tak wyglądają "Stuntnuts"

Być może nie wszyscy wiedzą, że Matthew Vaughn, twórca kultowego filmu "Kick-Ass" opartego na podstawie komiksu Marka Millara i Johna Romity Jr., nakręcił w ostatnich latach dwa spin-offy swojego działa. Filmy wciąż nie ujrzały jednak światła dziennego.
Co wiemy o spin-offach "Kick-Assa?
Projekty pierwotnie nosiły tytuły "The Stuntman" i "School Fight", później przemianowano je na "Stuntnuts: The Movie"
oraz "Stuntnuts Does School Fight"
. Według Vaughna
mają stanowić dwie pierwsze części nowej, "metafilmowej" trylogii osadzonej w świecie "Kick-Assa
".
Choć zdjęcia zostały zakończone (jeden z filmów ukończono pod koniec 2024 roku), o premierze nie ma żadnych informacji. To o tyle zaskakujące, że w obsadzie znaleźli się m.in. Chris Hemsworth
, Sam Rockwell
, John Cena
oraz piosenkarz Benson Boone. Hemsworth
i Rockwell
mają pojawić się na ekranie jako… oni sami. Fabuła jednego z filmów ma skupiać się na grupie sportowców próbujących zebrać pieniądze, by uratować siłownię, w której trenują.
W ostatnich dniach w mediach społecznościowych głośniej zrobiło się o "Stuntnuts"
dzięki fragmentom zeszłorocznej reklamy Ray-Ban Meta zrealizowanej na planie spin-offów. Materiał daje wyobrażenie o tym, jak wyglądają nowe filmy należącego do tej serii.
Pierwszy "Kick-Ass
" z 2010 roku (z Aaronem Taylor-Johnsonem
i Chloë Grace Moretz
w rolach głównych) doczekał się kontynuacji, która zadebiutowała w 2013 roku. Reżyser określa spin-offy jako zupełnie nowy sposób robienia "Kick-Assa
" i świeże otwarcie dla cyklu.
"Kick-Ass" - zwiastun