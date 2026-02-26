Newsy Filmy Twórca "Kick-Assa" nakręcił dwa spin-offy filmu. Tak wyglądają "Stuntnuts"
Twórca "Kick-Assa" nakręcił dwa spin-offy filmu. Tak wyglądają "Stuntnuts"

Być może nie wszyscy wiedzą, że Matthew Vaughn, twórca kultowego filmu "Kick-Ass" opartego na podstawie komiksu Marka Millara i Johna Romity Jr., nakręcił w ostatnich latach dwa spin-offy swojego działa. Filmy wciąż nie ujrzały jednak światła dziennego.

Projekty pierwotnie nosiły tytuły "The Stuntman" i "School Fight", później przemianowano je na "Stuntnuts: The Movie" oraz "Stuntnuts Does School Fight". Według Vaughna mają stanowić dwie pierwsze części nowej, "metafilmowej" trylogii osadzonej w świecie "Kick-Assa".

Choć zdjęcia zostały zakończone (jeden z filmów ukończono pod koniec 2024 roku), o premierze nie ma żadnych informacji. To o tyle zaskakujące, że w obsadzie znaleźli się m.in. Chris Hemsworth, Sam Rockwell, John Cena oraz piosenkarz Benson Boone. Hemsworth i Rockwell mają pojawić się na ekranie jako… oni sami. Fabuła jednego z filmów ma skupiać się na grupie sportowców próbujących zebrać pieniądze, by uratować siłownię, w której trenują. 

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych głośniej zrobiło się o "Stuntnuts" dzięki fragmentom zeszłorocznej reklamy Ray-Ban Meta zrealizowanej na planie spin-offów. Materiał daje wyobrażenie o tym, jak wyglądają nowe filmy należącego do tej serii.



Pierwszy "Kick-Ass" z 2010 roku (z Aaronem Taylor-Johnsonem i Chloë Grace Moretz w rolach głównych) doczekał się kontynuacji, która zadebiutowała w 2013 roku. Reżyser określa spin-offy jako zupełnie nowy sposób robienia "Kick-Assa" i świeże otwarcie dla cyklu. 

