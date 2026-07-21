Matthias Schweighöfer w obsadzie "Obecność: Pierwsza komunia"

Matthias Schweighöfer - niemiecki aktor znany m.in. z "Armii złodziei" i "Oppenheimera" - dołączył do obsady horroru "Obecność: Pierwsza komunia". Produkcja New Line Cinema będzie prequelem jednej z najpopularniejszych serii w historii kina grozy.
Co wiemy o "Obecność: Pierwsza komunia"?
Rola, w którą wcieli się Matthias Schweighöfer
, pozostaje na razie owiana tajemnicą. Twórcy nie ujawnili również szczegółów fabuły najnowszej odsłony serii.
Wiadomo jednak, że w głównych rolach zobaczymy Garretta Wareinga
oraz Amandę Fix
. Aktorzy wcielą się w młode wersje Eda i Lorraine Warrenów – słynnych badaczy zjawisk paranormalnych, granych w poprzednich częściach cyklu przez Patricka Wilsona
i Verę Farmigę
.
Rekordowe wyniki serii
"Obecność: Pierwsza komunia" powstaje po sukcesie ubiegłorocznego filmu "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
", który stał się najbardziej dochodową odsłoną cyklu. Produkcja zarobiła na całym świecie blisko 500 milionów dolarów.
Łącznie filmy z uniwersum "Obecności
" przyniosły globalnie 2,7 miliarda dolarów, co czyni je najbardziej dochodową serią horrorów w historii kina.
Za reżyserię prequela odpowiada Rodrigue Huart
, który zwrócił na siebie uwagę Hollywood dzięki swojemu filmowi krótkometrażowemu. Scenariusz przygotowali Richard Naing
oraz Ian Goldberg
, autorzy scenariusza ubiegłorocznej odsłony serii. Producentem filmu jest Peter Safran
, natomiast funkcje producentów wykonawczych pełnią John Rickard
, Natalia Safran
oraz Romel Adam
.
Premiera filmu została zaplanowana na 10 września 2027 roku.
Zwiastun "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"