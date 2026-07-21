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Matthias Schweighöfer w obsadzie "Obecność: Pierwsza komunia"

Deadline / autor: /
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Matthias Schweighöfer w obsadzie &quot;Obecność: Pierwsza komunia&quot;
źródło: Getty Images
autor: Robert Smith
Matthias Schweighöfer - niemiecki aktor znany m.in. z "Armii złodziei" i "Oppenheimera" - dołączył do obsady horroru "Obecność: Pierwsza komunia". Produkcja New Line Cinema będzie prequelem jednej z najpopularniejszych serii w historii kina grozy. 


Co wiemy o "Obecność: Pierwsza komunia"?



Rola, w którą wcieli się Matthias Schweighöfer, pozostaje na razie owiana tajemnicą. Twórcy nie ujawnili również szczegółów fabuły najnowszej odsłony serii.

Wiadomo jednak, że w głównych rolach zobaczymy Garretta Wareinga oraz Amandę Fix. Aktorzy wcielą się w młode wersje Eda i Lorraine Warrenów – słynnych badaczy zjawisk paranormalnych, granych w poprzednich częściach cyklu przez Patricka Wilsona i Verę Farmigę.



Rekordowe wyniki serii



"Obecność: Pierwsza komunia" powstaje po sukcesie ubiegłorocznego filmu "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie", który stał się najbardziej dochodową odsłoną cyklu. Produkcja zarobiła na całym świecie blisko 500 milionów dolarów.

Łącznie filmy z uniwersum "Obecności" przyniosły globalnie 2,7 miliarda dolarów, co czyni je najbardziej dochodową serią horrorów w historii kina.

Za reżyserię prequela odpowiada Rodrigue Huart, który zwrócił na siebie uwagę Hollywood dzięki swojemu filmowi krótkometrażowemu. Scenariusz przygotowali Richard Naing oraz Ian Goldberg, autorzy scenariusza ubiegłorocznej odsłony serii. Producentem filmu jest Peter Safran, natomiast funkcje producentów wykonawczych pełnią John Rickard, Natalia Safran oraz Romel Adam.

Premiera filmu została zaplanowana na 10 września 2027 roku.

Zwiastun "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"



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