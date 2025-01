Max Czornyj wkracza na ścieżkę zbrodni i miłości - "Uwierz jej" to książka, która uzależnia jak uczucie

Max Czornyj, jeden z czołowych autorów kryminałów w Polsce, powraca z powieścią, która już teraz ma wszelkie zadatki na miano bestsellera. Jego najnowsza historia to pełna napięcia i emocji opowieść o zbrodni i niezwykłej Antonii, która zmieni życie każdego, kto wejdzie do jej świata.Antonia, to postać, której nie da się zapomnieć. Gdy ją poznajemy u jej stóp leżą zwłoki. Mimo że morderstwo miało miejsce w zamkniętym pomieszczeniu, w którym była tylko ona. Dziewczyna jest pewna, że nie trafi za kratki. Zanim zdecyduje się jednak na jakąkolwiek obronę, prosi przesłuchującego ją komisarza policji o jedną rzecz – by wysłuchał jej historii.To właśnie ta opowieść, pełna emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji, jest kluczem do całej fabuły.W tej historii, poza tajemniczym trupem pojawia się również okrutny seryjny morderca – "Kosiarz", który stanowi zagrożenie zarówno dla Antonii jak i jej kuzyna. Oboje będą musieli zmierzyć się nie tylko z osobistymi demonami, ale także z niebezpieczeństwem, które czai się tuż za rogiem.Dynamiczna akcja, plastycznie wykreowane postaci i niezapomniane zwroty fabularne sprawiają, że książka Maksa Czornyja ma ogromny potencjał na ekranizację. To kryminał, który tętni życiem i pasuje idealnie na filmowy hit, łączący w sobie pasję, mroczne tajemnice i emocjonujące śledztwo.