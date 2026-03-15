"G.I. Joe". Scenariusz filmu trafił do kosza. Znamy szczegóły fabuły

Pod koniec lutego informowaliśmy o tym, że Paramount szykuje się do wskrzeszenia marki "G.I. Joe". W tym celu zatrudniło aż dwóch scenarzystów, którzy niezależnie od siebie szykowali pomysły na fabułę widowiska. Los jednego z tych scenariuszy został właśnie przesądzony.
Max Landis stracił szansę na powrót do pierwszej ligi Hollywoodu
Scenariusz, o którym mowa, napisał Max Landis
. Niegdyś popularny scenarzysta i reżyser, który po skandalach obyczajowych walczył z ostracyzmem. "G.I. Joe"
byłby jego wielkim comebackiem.
Tak się jednak nie stanie. Jego scenariusz został odrzucone przez Paramount. Dlaczego? Zdecydowały różne wizje widowiska
.
W rozmowie z portalem Variety Max Landis
przyznaje, że jego pomysł był dziwny i subwersynym
. W wersji Landisa
Cobra dokonała tego, o co walczyła - przejęła kontrolę nad światem. O G.I. Joe zapomnieli wszyscy... z wyjątkiem fanów spiskowych teorii dziejów. Autorem drugiego scenariusza jest komik Danny McBride
, którego znacie z takich seriali jak "Prawi Gemstonowie
" i "Wicedyrektorzy
". Jaki jest los jego tekstu, o tym Variety na razie nie wspomina.
Ostatnim filmem kinowym pod szyldem G.I. Joe powstał w 2021 roku i nosił tytuł "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe"
. Obraz okazał się finansową klapą.
