Newsy Filmy "G.I. Joe". Scenariusz filmu trafił do kosza. Znamy szczegóły fabuły
Filmy

Variety / autor: /
Pod koniec lutego informowaliśmy o tym, że Paramount szykuje się do wskrzeszenia marki "G.I. Joe". W tym celu zatrudniło aż dwóch scenarzystów, którzy niezależnie od siebie szykowali pomysły na fabułę widowiska. Los jednego z tych scenariuszy został właśnie przesądzony.

Max Landis stracił szansę na powrót do pierwszej ligi Hollywoodu



Scenariusz, o którym mowa, napisał Max Landis. Niegdyś popularny scenarzysta i reżyser, który po skandalach obyczajowych walczył z ostracyzmem. "G.I. Joe" byłby jego wielkim  comebackiem. 

Tak się jednak nie stanie. Jego scenariusz został odrzucone przez Paramount. Dlaczego? Zdecydowały różne wizje widowiska.

 
01.jpg Getty Images © Bryan Bedder


W rozmowie z portalem Variety Max Landis przyznaje, że jego pomysł był dziwny i subwersynym. W wersji Landisa Cobra dokonała tego, o co walczyła - przejęła kontrolę nad światem. O G.I. Joe zapomnieli wszyscy... z wyjątkiem fanów spiskowych teorii dziejów.

Autorem drugiego scenariusza jest komik Danny McBride, którego znacie z takich seriali jak "Prawi Gemstonowie" i "Wicedyrektorzy". Jaki jest los jego tekstu, o tym Variety na razie nie wspomina.

Ostatnim filmem kinowym pod szyldem G.I. Joe powstał w 2021 roku i nosił tytuł "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe". Obraz okazał się finansową klapą.

Zwiastun filmu "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe"




Najnowsze Newsy

Filmy

Nowy "Spider-Man" przez dwa miesiące pobuja się tylko w kinach

10 komentarzy
Podcast Filmy

AGATA TURKOT ("Piekło kobiet"): Czy aktorstwo to posłannictwo?

Inne Filmy

Oto najlepiej opłacani aktorzy 2025 roku

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary już dziś. Oglądajcie 98. ceremonię razem z nami

6 komentarzy
VOD Seriale

Buffy nie wróci! Hulu kasuje reboot kultowego serialu

6 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Plakat 23. MDAG i start sprzedaży karnetów

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Gdzie obejrzeć filmy i przeczytać ich recenzje?

2 komentarze