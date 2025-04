Max idzie w ślady platform Netflix i Disney+. Warner Bros. Discovery walczy ze współdzieleniem kont

Warner Bros. Discovery rozpoczęło nową fazę walki z procederem dzielenia się kontem na platformie Max. Nowy działania to kopia tego, co wcześniej zrobiły platformy Netflix i Disney+.



Max wprowadza opcję Extra Member



Platforma Max wprowadza opcję dołączenia dodatkowej osoby do już istniejącej subskrypcji. Dodatkowy członek to w Ameryce koszt 7,99 dolarów miesięcznie. Cena ta jest stała i nie zależy od planu wykupionego przez podstawowego subskrybenta.



Osoba, która dołącza do istniejącej subskrypcji, otrzyma własny login i jej prywatność będzie zachowywana niezależnie od podstawowego konta. Osoba może oglądać rzeczy jednocześnie wyłącznie na jednym urządzeniu.



W przypadku, gdyby z opcji Extra Member chciała skorzystać osoba, która dotąd współdzieliła konto, to Max zapewnia dodatkową funkcję transferu swoich ustawień i historii oglądania na nowe konto.



Max to kolejna z dużych platform streamingowych, która zdecydowała się na tego rodzaju sposób walki z procederem współdzielenia kont. Jako pierwszy tę opcję wprowadził Netflix i ze sprawozdań finansowych wynika, że była to trafiona decyzja. Disney+ wprowadził podobną opcję jesienią ubiegłego roku.