Kto spotka Supermana? Cztery aktorki walczą o rolę Maximy

Wczoraj za portalem Deadline opublikowaliśmy newsa o kandydatkach do roli Maximy w widowisku DC "Superman: Man of Tomorrow". Niemal natychmiast doniesienia te zdementował James Gunn. Kilka godzin później własną listę opublikował portal The Hollywood Reporter. Tym razem szef DC Studios newsa nie skomentował. Czyżby te aktorki były rzeczywistymi kandydatkami do roli?
Maxima spotka Supermana. Tylko kto ją zagra?
Maxima to postać stworzona przez Rogera Sterna
i George'a Pereza
. Debiutowała w 1989 roku na kartach komiksu "Action Comics #645". Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy.
Komiksowa Maxima raz bywała przeciwnikiem Supermana
, innym razem jego sprzymierzeńcem, a nawet kochanką. W filmie też ma zacząć jako antagonistka, by potem zmienić strony.
Według The Hollywood Reporter, w walce o rolę liczą się już tylko cztery aktorki. Są to:
Adria Arjona
(wspomniana w newsie Deadline, ostatnio widziana m.in. w serialu "Andor
")
Oczywiście w głównej roli w filmie "Superman: Man of Tomorrow
" wystąpi David Corenswet
. Pewni udziału są też: Nicholas Hoult
, Lars Eidinger
(jako Brainiac
), Aaron Pierre
(jako Zielona Latarnia
), Rachel Brosnahan
, Skyler Gisondo
, Sara Sampaio
, Isabela Merced
, Nathan Fillion
i Edi Gathegi
. James Gunn
jest reżyserem i scenarzystą widowiska. Film ma trafić do kin w lipcu 2027 roku
.
