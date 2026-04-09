Kto spotka Supermana? Cztery aktorki walczą o rolę Maximy

Wczoraj za portalem Deadline opublikowaliśmy newsa o kandydatkach do roli Maximy w widowisku DC "Superman: Man of Tomorrow". Niemal natychmiast doniesienia te zdementował James Gunn. Kilka godzin później własną listę opublikował portal The Hollywood Reporter. Tym razem szef DC Studios newsa nie skomentował. Czyżby te aktorki były rzeczywistymi kandydatkami do roli?

Maxima to postać stworzona przez Rogera Sterna i George'a Pereza. Debiutowała w 1989 roku na kartach komiksu "Action Comics #645". Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy.

Komiksowa Maxima raz bywała przeciwnikiem Supermana, innym razem jego sprzymierzeńcem, a nawet kochanką. W filmie też ma zacząć jako antagonistka, by potem zmienić strony.

Według The Hollywood Reporter, w walce o rolę liczą się już tylko cztery aktorki. Są to:

Adria Arjona (wspomniana w newsie Deadline, ostatnio widziana m.in. w serialu "Andor")

Eva De Dominici (gwiazda serialu "Pani sprzątająca")

Sydney Chandler (świeżo po roli Wendy z serialu "Obcy: Ziemia")

Grace Van Patten (jedna z gwiazd serialu "Zakłamanie")


Oczywiście w głównej roli w filmie "Superman: Man of Tomorrow" wystąpi David Corenswet. Pewni udziału są też: Nicholas Hoult, Lars Eidinger (jako Brainiac), Aaron Pierre (jako Zielona Latarnia), Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion i Edi Gathegi.

James Gunn jest reżyserem i scenarzystą widowiska. Film ma trafić do kin w lipcu 2027 roku.

Powiązane artykuły Sydney Chandler

Zobacz wszystkie artykuły

Superman: Man of Tomorrow  (2027)

 Superman: Man of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Peacemaker  (2022)

 Peacemaker

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Pawlikowski znowu w Cannes! Mamy pierwsze zdjęcie

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Pawlikowski, Farhadi i Almodóvar w konkursie głównym

3 komentarze
Filmy

"Przepis na morderstwo" w kinach już jutro

11 komentarzy
Filmy

"Odyseja" to arcydzieło? On już widział film

50 komentarzy
Seriale Multimedia

I wszystko jasne! "American Horror Story 13" to sequel

5 komentarzy
VOD Seriale

Olivia Munn o uprzedzeniach kolegi z planu

10 komentarzy
Filmy

Felicity Jones i J.K. Simmons będą pacjentami cenionej psychoanalityczki