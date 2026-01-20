Która bohaterka może pojawić się w sequelu "Supermana"? Nie Wonder Woman

James Gunn szykuje kontynuację swojego "Supermana" zatytułowaną "Man of Tomorrow". Według informacji serwisu Nexus Point News trwają poszukiwania aktorki, która zagra nową postać drugoplanową o cechach wojowniczki i określonych wymaganiach fizycznych. Choć początkowo fani podejrzewali, że może chodzić o debiut Wonder Woman w nowym uniwersum DC, nowe doniesienia wskazują, że będzie to jednak Maxima.
Kim jest Maxima?
Według plotek, Maxima zadebiutuje jako drugoplanowa antagonistka, ale z czasem ma sprzymierzyć się z bohaterami. Postać została stworzona przez Rogera Sterna
i George'a Pereza
w 1989 roku i zadebiutowała na łamach Action Comics #645. Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy. Jej uwagę przykuwa Superman
, jednak ten odrzuca jej zaloty. Jednym z najbardziej znanych wątków z jej udziałem jest crossover "Panic in the Sky", w którym Brainiac
zmusza Maximę do udziału w inwazji na Ziemię. Ta jednak zdradza go, co doprowadza do zwycięstwa bohaterów. Maxima w późniejszym czasie dołącza do Ligi Sprawiedliwości.
Biorąc pod uwagę, że w filmie pojawi się też Brainiac
, może okazać się, że "Man of Tomorrow
" będzie luźną adaptacją właśnie "Panic in the Sky". Pojawiają się też doniesienia o castingu kolejnego bohatera, który mógłby dołączyć do Supermana
w walce z inwazją. Niewykluczone, że powróci Justice Gang, a w filmie pojawią się również postacie takie jak Supergirl
, Peacemaker
czy Lobo. Pamiętajmy, że do plotek nie odniósł się jeszcze Gunn, który ma w zwyczaju komentować doniesienia o przyszłych projektach DCU i weryfikować ich wiarygodność.
W "Man of Tomorrow
" będący do tej pory wrogami Superman
(David Corenswet
) i Lex Luthor
(Nicholas Hoult
) będą musieli połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca
(Lars Eidinger
). Premierę zaplanowano na 9 lipca 2027.
"Superman" - zwiastun