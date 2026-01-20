Newsy Filmy Która bohaterka może pojawić się w sequelu "Supermana"? Nie Wonder Woman
Która bohaterka może pojawić się w sequelu "Supermana"? Nie Wonder Woman

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Maxima+zadebiutuje+w+DCU+w+%22Man+of+Tomorrow%22+Jamesa+Gunna-164795
Która bohaterka może pojawić się w sequelu &quot;Supermana&quot;? Nie Wonder Woman
źródło: materialy promocyjne
James Gunn szykuje kontynuację swojego "Supermana" zatytułowaną "Man of Tomorrow". Według informacji serwisu Nexus Point News trwają poszukiwania aktorki, która zagra nową postać drugoplanową o cechach wojowniczki i określonych wymaganiach fizycznych. Choć początkowo fani podejrzewali, że może chodzić o debiut Wonder Woman w nowym uniwersum DC, nowe doniesienia wskazują, że będzie to jednak Maxima.

Według plotek, Maxima zadebiutuje jako drugoplanowa antagonistka, ale z czasem ma sprzymierzyć się z bohaterami. Postać została stworzona przez Rogera Sterna i George'a Pereza w 1989 roku i zadebiutowała na łamach Action Comics #645. Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy. Jej uwagę przykuwa Superman, jednak ten odrzuca jej zaloty. Jednym z najbardziej znanych wątków z jej udziałem jest crossover "Panic in the Sky", w którym Brainiac zmusza Maximę do udziału w inwazji na Ziemię. Ta jednak zdradza go, co doprowadza do zwycięstwa bohaterów. Maxima w późniejszym czasie dołącza do Ligi Sprawiedliwości. 

Biorąc pod uwagę, że w filmie pojawi się też Brainiac, może okazać się, że "Man of Tomorrow" będzie luźną adaptacją właśnie "Panic in the Sky". Pojawiają się też doniesienia o castingu kolejnego bohatera, który mógłby dołączyć do Supermana w walce z inwazją. Niewykluczone, że powróci Justice Gang, a w filmie pojawią się również postacie takie jak Supergirl, Peacemaker czy Lobo.

Pamiętajmy, że do plotek nie odniósł się jeszcze Gunn, który ma w zwyczaju komentować doniesienia o przyszłych projektach DCU i weryfikować ich wiarygodność.

W "Man of Tomorrow" będący do tej pory wrogami Superman (David Corenswet) i Lex Luthor (Nicholas Hoult) będą musieli połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca (Lars Eidinger). Premierę zaplanowano na 9 lipca 2027.

