Mckenna Grace znalazła oryginalny sposób na promocję filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Aktorka podczas tournée promocyjnego nawiązała swoimi stylizacjami do kostiumów znanych z poprzednich odsłon serii. Szczególnie często inspirowała się kreacjami Katniss Everdeen, granej przez Jennifer Lawrence.
Wraz ze stylistką Molly Dickson Grace
przygotowała stroje nawiązujące do postaci, scen i motywów z uniwersum Panem. Aktorka podkreśla, że w ten sposób chce oddać hołd osobom, które współtworzyły serię przed jej dołączeniem do obsady.
Podczas kolejnych wydarzeń promocyjnych Grace
pojawiała się w kreacjach inspirowanych między innymi charakterystycznymi strojami Katniss z "Igrzysk śmierci
" i "W pierścieniu ognia
". Sprawdźcie sami:
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Nie zabrakło też odniesień do innych bohaterów, w tym Lucy Gray Baird
z "Ballady ptaków i węży
" (granej przez Rachel Zegler
) oraz Rue z pierwszego filmu (w którą wcieliła się Amandla Stenberg
).
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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
" od dziś możecie oglądać w kinach. Mckenna Grace
wciela się w Maysilee Donner z Dystryktu 12, która bierze udział w 50. Głodowych Igrzyskach.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun
W roku Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia na arenę trafia podwojona liczba trybutów. Wśród nich jest 16-letni Haymitch Abernathy z Dystryktu 12, który musi stawić czoła jeszcze brutalniejszym niż zwykle Głodowym Igrzyskom.