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Megan Fox podjęła współpracę z twórcą Only Fans. Będzie współwłaścicielką nowej platformy dla dorosłych

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Megan Fox podjęła współpracę z twórcą Only Fans. Będzie współwłaścicielką nowej platformy dla dorosłych
źródło: Getty Images
autor: Alberto Tamargo
Megan Fox uruchomiła profil w serwisie umożliwiającym udostępnianie ekskluzywnych treści w zamian za opłaty od fanów. Gwiazda "Transformers" i "Zabójczego ciała" została również współwłaścicielką platformy, której jednym z twórców jest Tim Stokely, założyciel OnlyFans.  

Megan Fox: Chcę kontrolować własny wizerunek



Aktorka poinformowała o nowym przedsięwzięciu za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikowała odważne zdjęcia i krótkie nagrania, zachęcając do subskrybowania swojego profilu. Zapowiedziała, że w Subs.com znajdą się materiały, których nie będzie można zobaczyć w innych miejscach, w tym zdjęcia, filmy i wpisy pozwalające fanom poznać bardziej osobistą stronę jej działalności.

GettyImages-1339386840.jpg Getty Images © Gotham


Jak podaje Page Six, Fox uzasadniła swoją decyzję potrzebą większej kontroli nad własnym wizerunkiem i sposobem docierania do odbiorców. Przez dekady kobietom wmawiano, że widoczność oznacza władzę, podczas gdy ktoś inny kontroluje platformę, odbiorców lub wizerunek - napisała aktorka. Jak dodała, chce sprawdzić, co się stanie, gdy kobiety przejmą kontrolę nad wszystkimi trzema elementami.

Tim Stokely podkreślił, że Fox nie będzie jedynie publikować ekskluzywnych materiałów, ale również uczestniczyć w rozwoju platformy i podejmowaniu decyzji dotyczących jej przyszłości. Założony w ubiegłym roku serwis miał problemy techniczne już w ciągu pierwszych godzin po uruchomieniu profilu aktorki. Duże zainteresowanie użytkowników doprowadziło do przeciążenia strony.

Megan Fox nie jest jedyną hollywoodzką aktorką, która zdecydowała się na działalność w serwisach subskrypcyjnych dla dorosłych. Na OnlyFans swoje profile założyły między innymi: znana ze "Słonecznego patrolu" Carmen Electra, była gwiazda Disneya Bella Thorne, laureatka Emmy za rolę w "Rodzinie Soprano" Drea de Matteo oraz kojarzona głównie z serią "American Pie" Shannon Elizabeth

Zwiastun filmu "Zabójcze ciało"



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