Meghan Markle wraca do aktorstwa. Zagra w filmie Amazonu u boku Lily Collins i Brie Larson

Po siedmiu latach przerwy Meghan Markle znów pojawi się na ekranie. Księżna Sussex zagra niewielką rolę cameo w komedii "Close Personal Friends", produkowanej przez Amazon MGM. W obsadzie znaleźli się też Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson i Henry Golding.
Zdjęcia trwają właśnie w okolicach Los Angeles.
"Close Personal Friends" – co wiemy o filmie?
Historia koncentruje się na "zwyczajnej" parze, która podczas wyjazdu do Santa Barbary poznaje parę celebrytów. Początkowo wszystko układa się świetnie, ale gdy relacja zaczyna się zacieśniać, granice przyjaźni szybko się zacierają, a atmosfera robi się coraz bardziej niezręczna.
Za kamerą stoi Jason Orley
, który jest także współautorem scenariusza razem z Isaakiem Aptakerem
. Pieczę producencką nad projektem sprawuje Elizabeth Berger
. Wszyscy troje mają już na koncie wspólny projekt – romantyczną komedię "I Want You Back
" dla studia Amazon.
Meghan Markle w serialu w "Garniturach"
W filmie pojawią się również: była gwiazda "SNL" Melissa Villaseñor
, a także Natasia Demetriou
, Anna Konkle
, Patti Harrison
, Jack Shalloo
i Dustin Demri-Burns
.
Dla Markle to powrót do źródeł. Aktorka przez siedem sezonów grała w serialu "W garniturach
", a wcześniej pojawiła się w filmach "Szefowie wrogowie
" i "Twój na zawsze
". W 2018 roku zrezygnowała z kariery, by poślubić księcia Harry’ego i skupić się na działalności publicznej. Zrobiłam to, co chciałam, jestem dumna z tej pracy, a teraz czas działać z Harrym jako zespół
– mówiła Markle, gdy odchodziła z "Suits".
W 2020 roku para oficjalnie ogłosiła, że wycofuje się z królewskich obowiązków i będzie dzielić życie między Santa Barbarę a Wielką Brytanię. Od tego czasu Markle skupia się na działalności swojej firmy Archewell Productions, która w sierpniu przedłużyła umowę z Netfliksem. To pod jej szyldem powstały m.in. dokumenty "Polo", "Live to Lead" i lifestyle’owy program "Z miłością, Meghan
", którego drugi sezon ukazał się latem.
"Z miłością, Meghan" – zobacz zwiastun