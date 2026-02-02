Mehdi Mahmoudian ("To był zwykły przypadek") aresztowany w Iranie. Jafar Panahi wydał oświadczenie

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Mehdi Mahmoudian aresztowany w Teheranie

Getty Images © Victor Boyko

Jafar Panahi ze Złotą Palmą podczas konferencji prasowej w Cannes

Mehdi Mahmoudian. Fot. Neon

Zobacz zwiastun filmu "To był zwykły przypadek"