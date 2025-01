Los Angeles w ogniu! Mel Gibson również stracił dom

Mel Gibson, Milo Ventimiglia, Jeff Bridges – ich domy strawił ogień

Pożar szalejący w Kalifornii niszczy aktualnie domy m.in. w Malibu. W rozmowie telefonicznej z NewsNationujawnił, że stracił dom, w którym mieszkał przez ostatnie półtorej dekady. Mel Gibson był akurat w Austin, gdzie nagrywał podcast z Joe Roganem, kiedy jego dom zamieniał się w zgliszcza. Gwiazdor twierdzi, że teraz jego dom jest ruiną, którą przyrównał do zniszczonego przez aliantów w czasie II wojny światowej Drezna. Dodał jednak, że kury, które hodował, przeżyły pożar.Swój dom w Malibu stracił także, którego żona na dniach będzie rodzić. Małżonkowie zostali ewakuowani we wtorek. Aktor wrócił na miejsce z ekipą wiadomość. Materiał wideo znajdziecie poniżej:Rodzinną posiadłość stracił także. Dom, który należał do rodziców aktora i został odziedziczony przez niego i jego rodzeństwo, zamienił się w zgliszcza po przejściu ognia.Tymczasem, której dom także został zniszczony, ogłosiła, że na pomoc poszkodowanym w kalifornijskich pożarachWładze Kalifornii i hrabstwa Los Angeles informują, że szalejące pożary wciąż nie zostały opanowane.