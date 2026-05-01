Chrystus zmartwychwstał! Mel Gibson skończył zdjęcia do sequeli "Pasji"

Kontynuacje "Pasji" są o krok bliżej stania się rzeczywistością. Po siedmiu miesiącach prac w rzymskim Cinecittà Studios padł ostatni klaps na planie widowisk "The Resurrection Of The Christ".

"The Resurrection Of The Christ" to dwa filmy stanowiące duchową kontynuację wielkiego hitu Mela Gibsona "Pasja". Pierwszy z filmów trafi do kin w Wielki Piątek 2027 roku. Część druga pojawi się półtora miesiąca później, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Jak łatwo się domyślić, oba filmy będą opowiadać o losach Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu. Jednak to, co dokładnie zobaczymy, pozostaje tajemnicą.

Każdy z filmów to naprawdę droga produkcja. Budżet każdej części szacuje się na 100-125 mln dolarów. Łącznie daje to kwotę co najmniej ćwierć miliarda dolarów.


Tak wysokie koszty filmów sprawiły, że Mel Gibson zrezygnował z realizacji filmu w językach starożytnych (jak to było w przypadku "Pasji"). Tym razem aktorzy mówią po angielsku, co ma pomóc filmom znaleźć widownię w Ameryce.

Fin Jaakko Ohtonen zagrał w "The Resurrection Of The Christ" Jezusa Chrystusa. Kubanka Mariela Garriga wcieliła się w Marię Magdalenę. Zaś Polka Kasia Smutniak pojawi się na ekranie jako Maryja. W obsadzie są także: Pier Luigi Pasino jako apostoł Piotr, Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat oraz Rupert Everett w nieujawnione roli.

Za zdjęcia odpowiadał Robrecht Heyvaert ("Steve", "Bad Boys: Ride or Die").

