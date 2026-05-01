Chrystus zmartwychwstał! Mel Gibson skończył zdjęcia do sequeli "Pasji"

Kontynuacje "Pasji" są o krok bliżej stania się rzeczywistością. Po siedmiu miesiącach prac w rzymskim Cinecittà Studios padł ostatni klaps na planie widowisk "The Resurrection Of The Christ".
Największa produkcja w karierze Mela Gibsona nabiera kształtów
"The Resurrection Of The Christ" to dwa filmy stanowiące duchową kontynuację wielkiego hitu Mela Gibsona "Pasja". Pierwszy z filmów trafi do kin w Wielki Piątek 2027 roku. Część druga pojawi się półtora miesiąca później, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego.
Jak łatwo się domyślić, oba filmy będą opowiadać o losach Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu. Jednak to, co dokładnie zobaczymy, pozostaje tajemnicą.
Każdy z filmów to naprawdę droga produkcja. Budżet każdej części szacuje się na 100-125 mln dolarów. Łącznie daje to kwotę co najmniej ćwierć miliarda dolarów.
Tak wysokie koszty filmów sprawiły, że Mel Gibson zrezygnował z realizacji filmu w językach starożytnych (jak to było w przypadku "Pasji"). Tym razem aktorzy mówią po angielsku, co ma pomóc filmom znaleźć widownię w Ameryce.