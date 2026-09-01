Przedrzeźniał tłumaczkę języka migowego. Teraz przeprasza

Mel Gibson gościł niedawno w Kanadzie, gdzie brał udział w sesji Q&A z fanami. Niestety wchodząc na scenę, pozwolił sobie na niezbyt śmieszny żart. Teraz przeprasza.
Mel Gibson przeprasza społeczność g/Głuchych
Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać, jak Gibson
przedrzeźnia uczestniczącą w spotkaniu tłumaczkę języka migowego. Spotkało się ono z krytyką ze strony społeczności g/Głuchych. W komentarzach na portalu X możemy przeczytać m.in.: Zawsze czuję się zawiedziona, gdy widzę, jak ktoś przedrzeźnia mój język. Tak ciężko pracujemy, aby był uznawany i traktowany poważnie. Wciąż lubię kilka jego filmów, ale jego jako osobę – nie ma opcji. A teraz nie lubię go jeszcze bardziej. Co za kretyn!
Getty Images © Gerardo Mora
2025 rok. i Danny Glovr podczas MegaConu w Orlando
W rozmowie z The Hollywood Reporter Gibson
wydał oficjalne oświadczenie, w którym przeprasza za swoje zachowanie. czytamy w nim: Czasami, gdy zostajesz wypchnięty na scenę i stajesz w świetle reflektorów, trudno ci zebrać myśli i bywa, że przejawia się to spontaniczną, bezmyślną głupotą. Nie miałem żadnych złośliwych intencji i przepraszam każdego, kto poczuł się urażony moim zachowaniem.
Ostatnie projekty Mela GibsonaMela Gibsona
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w serialu "Continental: W świecie Johna Wicka
" oraz filmach "Dotyk śmierci
", "Upiorne wakacje
" i "Polowanie
". Na ekrany zmierzają dwie produkcje z jego udziałem: thrillery "Coyote" i "The Canyon". Jako reżyser pracuje aktualnie nad dwuczęściowym sequelem "Pasji
". Premiery filmów zaplanowane są na 6 maja 2027 roku i 25 maja 2028 roku.
Zobacz zwiastun "3000 metrów nad ziemią"
W 2025 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez Gibsona
thriller "3000 metrów nad ziemią
". W rolach głównych wystąpili Mark Wahlberg
, Michelle Dockery
i Topher Grace
. Przypominamy zwiastun: