Newsy Przedrzeźniał tłumaczkę języka migowego. Teraz przeprasza
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Przedrzeźniał tłumaczkę języka migowego. Teraz przeprasza

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Mel+Gibson+przedrze%C5%BAnia%C5%82+t%C5%82umaczk%C4%99+j%C4%99zyka+migowego.+Teraz+przeprasza.+Przeczytaj+o%C5%9Bwiadczenie-168329
Przedrzeźniał tłumaczkę języka migowego. Teraz przeprasza
źródło: Getty Images
autor: Daniel Boczarski
Mel Gibson gościł niedawno w Kanadzie, gdzie brał udział w sesji Q&A z fanami. Niestety wchodząc na scenę, pozwolił sobie na niezbyt śmieszny żart. Teraz przeprasza. 

Mel Gibson przeprasza społeczność g/Głuchych


Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać, jak Gibson przedrzeźnia uczestniczącą w spotkaniu tłumaczkę języka migowego. Spotkało się ono z krytyką ze strony społeczności g/Głuchych. W komentarzach na portalu X możemy przeczytać m.in.: 

Zawsze czuję się zawiedziona, gdy widzę, jak ktoś przedrzeźnia mój język. Tak ciężko pracujemy, aby był uznawany i traktowany poważnie.

Wciąż lubię kilka jego filmów, ale jego jako osobę – nie ma opcji. A teraz nie lubię go jeszcze bardziej. Co za kretyn!

GettyImages-2198263493.jpg Getty Images © Gerardo Mora
2025 rok. i Danny Glovr podczas MegaConu w Orlando

W rozmowie z The Hollywood Reporter Gibson wydał oficjalne oświadczenie, w którym przeprasza za swoje zachowanie. czytamy w nim: 

Czasami, gdy zostajesz wypchnięty na scenę i stajesz w świetle reflektorów, trudno ci zebrać myśli i bywa, że przejawia się to spontaniczną, bezmyślną głupotą. Nie miałem żadnych złośliwych intencji i przepraszam każdego, kto poczuł się urażony moim zachowaniem. 

Ostatnie projekty Mela Gibsona


Mela Gibsona mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w serialu "Continental: W świecie Johna Wicka" oraz filmach "Dotyk śmierci", "Upiorne wakacje" i "Polowanie". Na ekrany zmierzają dwie produkcje z jego udziałem: thrillery "Coyote" i "The Canyon". Jako reżyser pracuje aktualnie nad dwuczęściowym sequelem "Pasji". Premiery filmów zaplanowane są na 6 maja 2027 roku i 25 maja 2028 roku.

Zobacz zwiastun "3000 metrów nad ziemią"


W 2025 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez Gibsona thriller "3000 metrów nad ziemią". W rolach głównych wystąpili Mark Wahlberg, Michelle Dockery i Topher Grace. Przypominamy zwiastun: 


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