Melissa Barrera ostro o "Krzyku 7". Podważa sukces filmu i atakuje obsadę

Melissa Barrera udzieliła nowego wywiadu, w którym nie szczędziła gorzkich słów pod adresem "Krzyku 7" oraz osób zaangażowanych w produkcję filmu. Aktorka, która została zwolniona z serii po swoich wypowiedziach dotyczących wojny w Gazie, w rozmowie z Variety otwarcie skrytykowała sequel i zakwestionowała jego sukces finansowy.
Melissa Barrera nie gryzie się w język Barrera
(wraz z Jenną Ortegą
) była gwiazdą piątej i szóstej odsłony cyklu. Aktorka miała wrócić także w siódmej części, jednak studio Spyglass zakończyło z nią współpracę po jej wpisach krytykujących działania Izraela w Gazie, które firma uznała za antysemickie. W rozmowie z Variety aktorka zgodziła się z sugestią dziennikarza, że "Krzyk 7" był słabym filmem, a następnie zakwestionowała wyniki finansowe, którymi pochwaliło się studio.
Według oficjalnych danych produkcja zarobiła około 207 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym 45 milionów dolarów. Barrera
ma inne zdanie: Myślę, że skłamali co do liczb. Nie sądzę, żeby film zarobił aż tyle
(w materiale Variety redakcja zaznacza jednak, że niezależnie zweryfikowała podany wynik).
Aktorka jeszcze ostrzej wypowiedziała się o osobach, które zdecydowały się pozostać przy projekcie po jej zwolnieniu. Zapytana, czy uważa ich za łamistrajków, odpowiedziała: Och, w stu procentach. Wszyscy nimi są. I muszą z tym żyć.
Jej zdaniem twórcy mogli ukończyć film tylko dlatego, że postawili na silne odwoływanie się do nostalgii związanej z wcześniejszymi częściami serii. Barrera
opowiedziała również o emocjonalnych skutkach całej sytuacji. Przyznała, że zwolnienie było dla niej "brutalnym przebudzeniem" i sprawiło, że zaczęła zastanawiać się, dlaczego osoby próbujące zrobić coś właściwego spotykają się z konsekwencjami, podczas gdy inni nadal odnoszą sukcesy.
Mimo kontrowersji wokół "Krzyku 7
", już teraz trwają prace nad kolejną częścią cyklu. Za scenariusz nowej odsłony mają odpowiadać Lilla Zuckerman
i Nora Zuckerman
.
