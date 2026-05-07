Newsy Filmy Melissa Barrera ostro o "Krzyku 7". Podważa sukces filmu i atakuje obsadę
Filmy

Melissa Barrera ostro o "Krzyku 7". Podważa sukces filmu i atakuje obsadę

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Melissa+Barrera+o+filmie+%22Krzyk+7%22.+Aktorka+krytykuje+obsad%C4%99+i+sugeruje+zawy%C5%BCenie+zarobk%C3%B3w-166461
Melissa Barrera ostro o &quot;Krzyku 7&quot;. Podważa sukces filmu i atakuje obsadę
Melissa Barrera udzieliła nowego wywiadu, w którym nie szczędziła gorzkich słów pod adresem "Krzyku 7" oraz osób zaangażowanych w produkcję filmu. Aktorka, która została zwolniona z serii po swoich wypowiedziach dotyczących wojny w Gazie, w rozmowie z Variety otwarcie skrytykowała sequel i zakwestionowała jego sukces finansowy.

Melissa Barrera nie gryzie się w język




Barrera (wraz z Jenną Ortegą) była gwiazdą piątej i szóstej odsłony cyklu. Aktorka miała wrócić także w siódmej części, jednak studio Spyglass zakończyło z nią współpracę po jej wpisach krytykujących działania Izraela w Gazie, które firma uznała za antysemickie. 

W rozmowie z Variety aktorka zgodziła się z sugestią dziennikarza, że "Krzyk 7" był słabym filmem, a następnie zakwestionowała wyniki finansowe, którymi pochwaliło się studio. Według oficjalnych danych produkcja zarobiła około 207 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym 45 milionów dolarów. Barrera ma inne zdanie: Myślę, że skłamali co do liczb. Nie sądzę, żeby film zarobił aż tyle (w materiale Variety redakcja zaznacza jednak, że niezależnie zweryfikowała podany wynik).

Aktorka jeszcze ostrzej wypowiedziała się o osobach, które zdecydowały się pozostać przy projekcie po jej zwolnieniu. Zapytana, czy uważa ich za łamistrajków, odpowiedziała: Och, w stu procentach. Wszyscy nimi są. I muszą z tym żyć. Jej zdaniem twórcy mogli ukończyć film tylko dlatego, że postawili na silne odwoływanie się do nostalgii związanej z wcześniejszymi częściami serii.

Barrera opowiedziała również o emocjonalnych skutkach całej sytuacji. Przyznała, że zwolnienie było dla niej "brutalnym przebudzeniem" i sprawiło, że zaczęła zastanawiać się, dlaczego osoby próbujące zrobić coś właściwego spotykają się z konsekwencjami, podczas gdy inni nadal odnoszą sukcesy.

Mimo kontrowersji wokół "Krzyku 7", już teraz trwają prace nad kolejną częścią cyklu. Za scenariusz nowej odsłony mają odpowiadać Lilla Zuckerman i Nora Zuckerman.

"Krzyk 7" - zwiastun



Powiązane artykuły Krzyk 7

Zobacz wszystkie artykuły

Krzyk 7  (2026)

 Krzyk 7

Krzyk  (1996)

 Krzyk

Krzyk 2  (1997)

 Krzyk 2

Krzyk 4  (2011)

 Krzyk 4

Najnowsze Newsy

Filmy

Hollywoodzkie gwiazdy w greckim "Białym Lotosie"

Filmy

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie

1 komentarz
Seriale

Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas

Filmy

Brendan Fraser poleci na Marsa?

Filmy

Ridley Scott zamknie Liama Hemswortha w opuszczonym magazynie

Filmy

Scarlett Johansson w filmie Ariego Astera!

1 komentarz
Filmy

Miles Teller i Eddie Redmayne razem u twórcy "Na skraju jutra"?