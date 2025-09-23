Podwójna rola Melissy McCarthy. Co szykuje Netflix?

Netflix planuje aktorską adaptację wydanej w 1977 roku książki "Miss Nelson Is Missing" – dziś uznawanej za klasykę literatury dziecięcej. Gwiazdą produkcji będzie Melissa McCarthy.
Melissa McCarthy w adaptacji klasyki literatury dziecięcej
W "Miss Nelson Is Missing
" Melissa McCarty
zagra podwójną rolę: uroczej panny Nelson i ekstremalnie wymagającej panny Violi Swamp, która przychodzi na zastępstwo po tajemniczym zniknięciu uwielbianej nauczycielki. Wszystko jest jednak pod kontrolą, gdyż to panna Nelson postanowiła zaaranżować swoją nieobecność, by dać swoim hałaśliwym uczniom lekcję doceniania. Scenariusz na podstawie książki Harry'ego Allarda z ilustracjami Jamesa Marshalla pisze Brad Copeland
. Wśród producentów znalazła się Reese Witherspoon
, która będzie pracować z ramienia swojego studia Hello Sunshine. Towarzyszyć jej będą m.in. McCarthy
i jej mąż Ben Falcone
(reprezentujący On the Day Productions).
Dla McCarthy
nie będzie to pierwsza współpraca ze streamingowym gigantem. W ostatnich latach zagrała m.in. w komedii akcji "Thunder Force
", w której partnerowała Octavii Spencer
oraz serialu "Ulubiony boski idiota
".
Ostatnie role Melissy McCarthy. Zobacz zwiastun komedii "Bez lukru"
W ostatnich latach Melissę McCarthy
mogliśmy zobaczyć m.in. w komediodramacie "Szpak
", aktorskiej wersji "Małej Syrenki
", świątecznym fantasy "Genie
", zrealizowanej dla Netfliksa komedii "Bez lukru
" (zwiastun poniżej) oraz serialach "Dziewięcioro nieznajomych
" i "Ulubiony boski idiota
". Aktualnie jej filmografię zamyka gościnny występ w czwartym sezonie "Zbrodni po sąsiedzku
".