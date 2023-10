Mennica Gdańska i Warner Bros. Digital Consumer Products przedstawiają monetę inspirowaną serialem "Przyjaciele"

Czy pamiętasz grupę przyjaciół z Nowego Jorku, którzy spotykali się w kawiarni Central Perk? Teraz możesz mieć część tej serii na srebrnej monecie i poszerzyć swoją kolekcję o coś naprawdę wyjątkowego!Rewers monety przedstawia sześcioro bohaterów z serialu " Przyjaciele ": Rachel, Phoebe, Monikę, Joey’a, Rossa i Chandlera, trzymających kolorowe parasolki i siedzących na kultowej kanapie z kawiarni Central Perk. Ważną rolę na walorze odgrywa panorama Nowego Jorku i lata emisji serialu.Emisja waży dwie uncje, czyli 62,2 g. Jej wyjątkowym dodatkiem jest kolorowy nadruk UV oraz lustrzany stempel.Moneta posiada nominał 5 dolarów i jest pełnoprawnym środkiem płatniczym. Legalność zapewnia rząd wyspy Niue. Do monety dołączone jest pudełko z certyfikatem potwierdzającym jej autentyczność.To nie pierwsza moneta, która powstaje we współpracy z WBDGCP. Mennica Gdańska wyemitowała w ostatnim czasie monety kolekcjonerskie inspirowane filmem " The Matrix " (zarówno w wersji srebrnej, jak i złotej), Harrym Potterem i ulubioną grą fanów " Mortal Kombat ".Inwestowanie w monety kolekcjonerskie Mennicy Gdańskiej, zwłaszcza te z licencją WBDGCP, może być fascynujące i opłacalne. Oto 10 powodów, dla których warto rozważyć taką inwestycję:1. Unikalne wzory: Monety kolekcjonerskie Mennicy Gdańskiej powstałe we współpracy z WBDGCP często przedstawiają ukochane postacie i motywy filmowe, co przyciąga zarówno entuzjastów kina, jak i kolekcjonerów.2. Historia rozrywki: Monety te nawiązują do kultowych filmów i seriali, takich jak Harry Potter, Przyjaciele, Matrix i Mortal Kombat, nadając im znaczenie kulturowe i emocjonalne.3. Edycje rzadkie i limitowane: Monety kolekcjonerskie z motywami licencyjnymi produkowane są w ściśle limitowanych nakładach, co czyni je bardziej ekskluzywnymi i pożądanymi przez kolekcjonerów.4. Skorzystaj z rosnącej popularności: W miarę jak ulubione filmy i postacie zyskują na popularności, wartość powiązanych z nimi monet również może wzrosnąć.5. Estetyka i wykonanie: Monety Mennicy Gdańskiej znane są z wysokiej jakości wykonania i dbałości o szczegóły, ciesząc się uznaniem nie tylko kolekcjonerów, ale także pasjonatów sztuki.6. Rozrywka i emocje: Posiadanie monet z ulubionymi bohaterami może zapewnić rozrywkę i emocje, czyniąc inwestycję bardziej ekscytującą.7. Wartość sama w sobie: Monety Mennicy Gdańskiej produkowane są z metali szlachetnych, takich jak złoto czy srebro, co stanowi podstawę ich wartości inwestycyjnej.8. Dywersyfikacja portfela: Inwestowanie w monety kolekcjonerskie jest formą dywersyfikacji portfela, pomagającą zrównoważyć ryzyko inwestycyjne.9. Potencjalne zyski z inwestycji: Jeśli dana moneta zyska popularność i stanie się rzadka, może osiągnąć wartość wyższą niż cena zakupu, oferując potencjalny zwrot inwestorom.10. Łączenie pasji z inwestycją: Dla entuzjastów filmów i seriali inwestowanie w monety kolekcjonerskie może łączyć pasję z inwestycją.Mennica Gdańska powstała w 2010 roku. Założycielem jest Łukasz Rosanowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, magister administracji, pasjonat numizmatyki i inwestycji alternatywnych. Działalność firmy nawiązuje do tradycji menniczej Gdańska, która rozpoczęła się osiem wieków temu. Od XIII wieku Mennica Gdańska funkcjonuje doskonale, pomimo zmieniających się warunków historycznych i politycznych. W tym czasie bito różne monety, takie jak: złote dukaty, srebrne szylingi, srebrne grosze i półgrosze, srebrne półtimery, srebrne dwukroty, srebrne trzykroty, srebrne czterokroty, srebrne sześciokroty i złote czerwone itp. Monety przedstawiały królów, orła pruskiego, Jezusa Chrystusa, herb Gdańska i wiele innych.Przez te wszystkie lata Mennica Gdańska była jedną z najważniejszych mennic w Polsce. Nazwą nawiązujemy do historycznej Mennicy Gdańskiej, miłością do monet, która przejawia się w szczególnej dbałości o utrzymanie tematyki i jakości monet na bardzo wysokim poziomie.Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), część Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises i Experiences, rozszerza potężne portfolio marek i franczyz rozrywkowych firmy na życie fanów na całym świecie. WBDGCP współpracuje z najlepszymi w swojej klasie licencjobiorcami na całym świecie w zakresie nagradzanych programów dotyczących zabawek, mody, wyposażenia wnętrz i programów wydawniczych inspirowanych największymi franczyzami studiów filmowych, telewizyjnych, animacji i gier Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim i nie tylko. Dzięki innowacyjnym globalnym programom licencyjnym i merchandisingowym, inicjatywom dotyczącym handlu detalicznego i partnerstwom promocyjnym, WBDGCP jest jedną z wiodących organizacji licencyjnych i merchandisingowych na świecie.