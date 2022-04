Mentoring Brodki, Nataszy Parzymies i Cury nowymi nagrodami w konkursie Papaya Young Creators

Sesja mentorska - to oni podzielą się swoim doświadczeniem



Pokaż, czym jest dla Ciebie różnorodność i zostań finalistą TikTok Unique Stories



Otwartość i inkluzywność to kluczowe wartości TikToka



Renomowany konkurs Papaya Young Creators oraz TikTok ogłaszają nowe nagrody w kategorii TikTok Unique Stories i wydłużają termin nadsyłania zgłoszeń do 11 maja. Oprócz znanej już wcześniej nagrody głównej w wysokości 10 000 zł, trójka finalistów otrzyma także udział w wyjątkowej sesji mentorskiej, w której swoją wiedzą i umiejętnościami dzielić się będą reżyserka i artystka Brodka , reżyserka i scenarzystka Natasza Parzymies oraz popularny digital creator, artysta i influencer - Cura. Firma Papaya Films zapewni również program stażowy dla finalistów.TikTok Unique Stories to pierwsza w historii konkursu kategoria otwarta, w której udział może wziąć każdy - zarówno profesjonalny i amatorski twórca filmowy, jak i osoba, która na TikToku czy w mediach społecznościowych lubi dzielić się swoim spojrzeniem na świat. Ogłoszone dziś nowe nagrody zostały stworzone właśnie tak, by stanowić dużą wartość dla wielu potencjalnych uczestników i uczestniczek. Brodka to nie tylko niekwestionowana gwiazda muzyki, ale też artystka wizualna, która niedawno dołączyła do grona reżyserów reprezentowanych przez Papaya Roster. Oprócz teledysków do swoich utworów ("Hey Man", "Up in the Hill" czy "Santa Muerte") Monika ma w swoim portfolio także reżyserię reklam. Na temat swojej obecności w gronie mentorskim opowiada:Druga mentorka Natasza Parzymies to polska reżyserka i scenarzystka filmowa, której serial " Kontrola " odniósł międzynarodowy sukces. Pierwszy sezon tej produkcji - planowanej początkowo tylko jako etiuda szkolna - obejrzało kilkadziesiąt milionów widzów z całego świata, a dwa kolejne sezony realizowane były już dla player.pl. Grono mentorskie zamyka z kolei Cura - digital creator, TikToker, wokalista, połowa zespołu Chair. To także finalista Papaya Young Directors 2019 oraz juror kategorii TikTok Unique Stories.TikTok Unique Stories to kategoria dla każdego twórcy video, który w kreatywny sposób ujmie motyw różnorodności i inkluzywności, wykorzystując przy tym narzędzia platformy TikTok. Gotowe materiały zostaną następnie ocenione przez dedykowane tej kategorii grono jurorskie, w którego skład wchodzą doświadczeni twórcy filmów i reklam, utalentowani TikTokerzy oraz ludzie mediów. Temat i zadanie szczegółowo opisane zostały w creative starterze w panelu uczestnika.Temat przewodni w zadaniu konkursowym nie jest bynajmniej przypadkowy, ponieważ jednym z najważniejszych celów TikToka jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której każdy użytkownik czuje się akceptowany i może wyrażać siebie. Świadczy o tym nie tylko zaangażowanie w Papaya Young Creators, ale to jak otwarta na różnorodność jest ta platforma na co dzień.- mówią Agata Tomaszewska i Wojtek Sawicki, czyli Life on Wheelz - TikTokowi twórcy i jurorzy kategorii TikTok Unique Stories.TikTok angażuje się także w liczne inicjatywy wspierające różnorodność i inkluzywność czy poruszające trudne społecznie tematy. Za przykład posłużyć może chociażby ostatni cykl rozmów ze znanymi Polkami i Ukrainkami, w ramach którego zaprezentowały one użytkownikom platformy różne twarze kobiecości. TikTok stworzył też przed rokiem mural na cześć polskich twórców LGBTQ+ oraz wsparł kampanię #nieczekam107lat walczącą z luką płacową między kobietami i mężczyznami.Trójkę finalistów kategorii TikTok Unique Stories oraz zwycięzcę nagrody głównej - 10 tys. zł - poznamy na gali wręczenia nagród Papaya Young Creators, która odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Warszawie. Tego dnia ogłoszeni zostaną także zwycięzcy pozostałych czterech kategorii 9. edycji konkursu.Więcej na www.papayayoungcreators.com