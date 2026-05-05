Met Gala 2026: gwiazdy i ich imponujące kreacje. Zobacz galerię zdjęć

W Metropolitan Museum of Art odbyła się tegoroczna Met Gala, jedno z najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych wydarzeń świata mody i popkultury. Jak co roku, w pierwszy poniedziałek maja na czerwonym dywanie pojawiła się śmietanka globalnych gwiazd.

Wśród gości znaleźli się m.in. Chase Infiniti, Madonna, Beyoncé, Bad Bunny (ucharakteryzowany na starszą osobę), Rachel Zegler, Sabrina Carpenter, Emily Blunt, Luke Evans czy Gwendoline Christie.

Uwagę na siebie zwracał m.in. Dwayne Johnson, który pojawił się w stylizacji nawiązującej do polinezyjskich tradycji. Aktor podkreślił, że chciał w ten sposób zwrócić uwagę na różnorodne postrzeganie męskości i przełamywanie stereotypów dotyczących mody męskiej. Z kolei Blake Lively znalazła się w centrum uwagi także ze względu na swój niedawny spór prawny z Justinem Baldonim. Jak wynika z medialnych doniesień, sprawa została już zakończona ugodą między stronami. Aktorka nie rozwijała tego tematu podczas wydarzenia. Imponujący strój (a właściwie kostium) pokazała także Heidi Klum, która wystąpiła jako żywa rzeźba.

Wydarzeniu przewodniczyli Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams oraz redaktor naczelna "Vogue" Anna Wintour. Funkcję honorowych przewodniczących pełnili Jeff Bezos i Lauren Sánchez.

Tegoroczny motyw przewodni, "Costume is Art", skupia się na relacji między ciałem a strojem. Wystawa towarzysząca wydarzeniu eksploruje różne typy cielesności, od "klasycznego" i "nagiego" ciała po rzadziej reprezentowane, jak ciało w ciąży czy ciało starzejące się. Ekspozycja zestawia modę z dziełami sztuki z różnych epok.

Getty Images © John Shearer (Madonna)



Getty Images © Dimitrios Kambouris (Bad Bunny)



Getty Images © Jamie McCarthy (Teyana Taylor)



Getty Images © Julian Hamilton



Getty Images © Dimitrios Kambouris (Blake Lively)



Getty Images © Mike Coppola (Chase Infiniti)



Getty Images © Michael Loccisano/GA (Odessa Azion)



Getty Images © Julian Hamilton (Jaafar Jackson)



Getty Images © Michael Buckner (Margot Robbie)



Getty Images © Theo Wargo



Getty Images © Julian Hamilton (Rami Malek)



Getty Images © John Shearer (Sabrina Carpenter)



Getty Images © John Shearer (Hunter Schafer)



Getty Images © Ciny Ord/MG26 (Colman Domingo)



Getty Images © Julian Hamilton (Emily Blunt, Stanley Tucci)



Getty Images © Kevin Mazur/MG26 (Heidi Klum)



Getty Images © Julian Hamilton (Janelle Monáe)



Getty Images © Michael Buckner (Patrick Schwarzenegger)



Getty Images © Kevin Mazur/MG26 (Olivia Wilde)



Getty Images © Dimitrios Kambouris (Elizabeth Debicki)



Getty Images © Julian Hamilton (Luke Evans)



Getty Images © Lexie Moreland (Anne Hathaway)



Getty Images © Neilson Barnard/MG26 (Rachel Zegler)



Getty Images © Gilbert Flores (Sarah Paulson)



Getty Images © Jamie McCarthy (Gwendoline Christie)



Getty Images © Dimitrios Kambouris (Beyoncé)


Wystawa zostanie oficjalnie otwarta 10 maja 2026 roku i zaprezentuje obiekty z kolekcji Costume Institute w zestawieniu z dziełami z całej historii muzeum.

