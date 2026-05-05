Met Gala 2026: gwiazdy i ich imponujące kreacje. Zobacz galerię zdjęć

W Metropolitan Museum of Art odbyła się tegoroczna Met Gala, jedno z najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych wydarzeń świata mody i popkultury. Jak co roku, w pierwszy poniedziałek maja na czerwonym dywanie pojawiła się śmietanka globalnych gwiazd.
Kto pojawił się na wydarzeniu?
Wśród gości znaleźli się m.in. Chase Infiniti
, Madonna
, Beyoncé
, Bad Bunny
(ucharakteryzowany na starszą osobę), Rachel Zegler
, Sabrina Carpenter
, Emily Blunt
, Luke Evans
czy Gwendoline Christie
.
Uwagę na siebie zwracał m.in. Dwayne Johnson
, który pojawił się w stylizacji nawiązującej do polinezyjskich tradycji. Aktor podkreślił, że chciał w ten sposób zwrócić uwagę na różnorodne postrzeganie męskości i przełamywanie stereotypów dotyczących mody męskiej. Z kolei Blake Lively
znalazła się w centrum uwagi także ze względu na swój niedawny spór prawny z Justinem Baldonim
. Jak wynika z medialnych doniesień, sprawa została już zakończona ugodą między stronami. Aktorka nie rozwijała tego tematu podczas wydarzenia. Imponujący strój (a właściwie kostium) pokazała także Heidi Klum
, która wystąpiła jako żywa rzeźba.
Wydarzeniu przewodniczyli Beyoncé
, Nicole Kidman
, Venus Williams
oraz redaktor naczelna "Vogue" Anna Wintour
. Funkcję honorowych przewodniczących pełnili Jeff Bezos
i Lauren Sánchez
.
Tegoroczny motyw przewodni, "Costume is Art", skupia się na relacji między ciałem a strojem. Wystawa towarzysząca wydarzeniu eksploruje różne typy cielesności, od "klasycznego" i "nagiego" ciała po rzadziej reprezentowane, jak ciało w ciąży czy ciało starzejące się. Ekspozycja zestawia modę z dziełami sztuki z różnych epok.
Poniżej zdjęcia wybranych gwiazd:
Wystawa zostanie oficjalnie otwarta 10 maja 2026 roku i zaprezentuje obiekty z kolekcji Costume Institute w zestawieniu z dziełami z całej historii muzeum.