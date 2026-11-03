Newsy Filmy Meta łączy siły z Lionsgate. Nowe "Igrzyska śmierci" obejrzymy na okularach VR
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Meta łączy siły z Lionsgate. Nowe "Igrzyska śmierci" obejrzymy na okularach VR

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Meta łączy siły z Lionsgate. Nowe &quot;Igrzyska śmierci&quot; obejrzymy na okularach VR
Do sieci trafiła informacja, że Meta i Lionsgate łączą siły przy nowych "Igrzyskach śmierci". Nadchodzący film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" zostanie specjalnie przekonwertowany do formatu 3D, a po czasie trafi na okulary VR firmy Marka Zuckerberga.

Meta VR Glasses zadebiutują wiosną 2027 roku




To pierwsza tego rodzaju współpraca między Metą a hollywoodzkim studiem. Konwersję filmu wyreżyserowanego przez Francisa Lawrence'a zrealizowano we współpracy z DNEG, nagrodzonym Oscarem studiem zajmującym się efektami wizualnymi i animacją. Firmy zapowiadają, że w przyszłości na Meta VR Glasses pojawią się również inne tytuły z biblioteki Lionsgate. Szczegóły dotyczące kolejnych produkcji i terminów ich udostępnienia zostaną ogłoszone później.

Meta VR Glasses trafią na rynek wiosną 2027 roku. Urządzenia zaprezentowane podczas tegorocznego Meta Connect oferują m.in. wyświetlacz 5K Infinite Display, Dolby Vision, przestrzenny dźwięk Dolby Atmos i technologię IMAX Enhanced. Ważą około 100 gramów.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" zadebiutują w kinach 20 listopada. Przypomnijmy, że nowa produkcja opowie historię młodego Haymitcha Abernathy'ego, którego znamy z wcześniejszych odsłon serii (tam wcielał się w niego Woody Harrelson). Film będzie kolejnym prequelem cyklu i przedstawi wydarzenia rozgrywające się podczas 50. igrzysk. W obsadzie znaleźli się m.in. Joseph Zada, Mckenna GraceRalph Fiennes, Elle Fanning i Kieran Culkin.

Dotychczas pięć filmów z cyklu "Igrzyska śmierci" zarobiło na całym świecie ponad 3,3 miliarda dolarów. Lionsgate rozwija markę również poza kinem - w Londynie wystawiana jest sztuka teatralna, a w Dubaju powstała atrakcja parku rozrywki poświęcona uniwersum.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun



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