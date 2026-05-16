Metal Sonic na planie filmu "Sonic 4: Szybki jak błyskawica"
Metal Sonic na planie filmu "Sonic 4: Szybki jak błyskawica"

Zakończyły się zdjęcia do czwartej części serii "Sonic: Szybki jak błyskawica". Informację przekazał reżyser Jeff Fowler, który nakręcił także trzy poprzednie odsłony cyklu inspirowanego popularnymi grami studia Sega.

To koniec zdjęć do #SonicMovie4! W imieniu całej niesamowitej obsady i ekipy mogę powiedzieć, że stworzyliśmy najlepszy film o Sonicu do tej pory - napisał Fowler w mediach społecznościowych.

Premiera filmu została zaplanowana na 19 marca 2027 roku. Wytwórnia Paramount Pictures potwierdziła również, że kolejny, na razie niezatytułowany film z uniwersum Sonica trafi do kin pod koniec 2028 roku.

W czwartej części ponownie usłyszymy Bena Schwartza w roli Sonica. Głosów ponownie użyczą także Idris Elba (Knuckles), Keanu Reeves (Shadow), Kristen Bell (Amy Rose) oraz Colleen O'Shaughnessey (Tails). W aktorskiej części obsady wracają Jim Carrey, James Marsden i Tika Sumpter.

Fowler opublikował również zdjęcie z figurką Metal Sonica - złowrogiej robotycznej wersji tytułowego bohatera, która została zapowiedziana w scenie po napisach filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica". Wszystko wskazuje więc na to, że postać ta odegra kluczową rolę w nowej odsłonie.



Trzecia część serii zarobiła ponad 490 milionów dolarów na świecie i umocniła pozycję serii jako jednego z największych kinowych hitów opartych na grach wideo. Uniwersum powiększyło się również o serial "Knuckles" dla platformy Paramount+.

Zwiastun filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"



