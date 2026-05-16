Metal Sonic na planie filmu "Sonic 4: Szybki jak błyskawica"

Zakończyły się zdjęcia do czwartej części serii "Sonic: Szybki jak błyskawica". Informację przekazał reżyser Jeff Fowler, który nakręcił także trzy poprzednie odsłony cyklu inspirowanego popularnymi grami studia Sega. To koniec zdjęć do #SonicMovie4! W imieniu całej niesamowitej obsady i ekipy mogę powiedzieć, że stworzyliśmy najlepszy film o Sonicu do tej pory
- napisał Fowler
w mediach społecznościowych.
Premiera filmu została zaplanowana na 19 marca 2027 roku. Wytwórnia Paramount Pictures potwierdziła również, że kolejny, na razie niezatytułowany film z uniwersum Sonica
trafi do kin pod koniec 2028 roku.
W czwartej części ponownie usłyszymy Bena Schwartza
w roli Sonica
. Głosów ponownie użyczą także Idris Elba
(Knuckles), Keanu Reeves
(Shadow), Kristen Bell
(Amy Rose) oraz Colleen O'Shaughnessey
(Tails). W aktorskiej części obsady wracają Jim Carrey
, James Marsden
i Tika Sumpter
.
Fowler opublikował również zdjęcie z figurką Metal Sonica - złowrogiej robotycznej wersji tytułowego bohatera, która została zapowiedziana w scenie po napisach filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica
". Wszystko wskazuje więc na to, że postać ta odegra kluczową rolę w nowej odsłonie.
Trzecia część serii zarobiła ponad 490 milionów dolarów na świecie i umocniła pozycję serii jako jednego z największych kinowych hitów opartych na grach wideo. Uniwersum powiększyło się również o serial "Knuckles
" dla platformy Paramount+.
Zwiastun filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"