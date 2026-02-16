"Mewgenics" zmierza na konsole

"Mewgenics", czyli nietypowy roguelike o hodowli kotów od Edmunda McMillena i Tylera Glaiela, może wkrótce trafić na konsole. Twórca potwierdził, że trwają prace nad portami, choć na razie ma konkretnej daty premiery.
Gra zadebiutowała dotąd wyłącznie na PC, ale jej sukces sprawia, że rozszerzenie dystrybucji wydaje się naturalnym krokiem. Produkcja zebrała bardzo mocne oceny i bije kolejne rekordy aktywności na Steamie. Wygląda na to, że koci fenomen dopiero się rozpędza.
Za "Mewgenics
" odpowiadają Edmund McMillen i Tyler Glaiel. W odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników Twittera o wersję konsolową, ten pierwszy potwierdził, że port jest aktualnie w przygotowaniu. Nie zdradził jednak, kiedy dokładnie prace zostaną zakończone. Co więcej, zasugerował, że gra może trafić na wszystkie systemy.
Na PC produkcja radzi sobie znakomicie. Na platformie Steam gra posiada status "Bardzo pozytywne" na podstawie ponad 10 tysięcy recenzji użytkowników. W pierwszym tygodniu od premiery "Mewgenics
" osiągnęło wynik 89 punktów w serwisie Metacritic oraz ocenę użytkowników na poziomie 8,1.
Jeszcze bardziej imponująco wyglądają dane dotyczące aktywności graczy. Tytuł przebił barierę 115 tysięcy jednocześnie grających użytkowników na Steamie, ustanawiając nowy rekord – wcześniejszy, wynoszący ponad 102 tysiące, został pobity tego samego dnia. Sam McMillen przyznał, że jest pozytywnie zaskoczony skalą sukcesu.
"Mewgenics
" to roguelike skoncentrowany na hodowli i rozwijaniu unikalnych kotów, które następnie biorą udział w turowych starciach. Produkcja wyróżnia się charakterystycznym stylem graficznym oraz absurdalnym humorem, z którego znany jest McMillen. Dodatkowym smaczkiem jest obsada głosowa złożona z internetowych twórców, w tym Ethana i Hili Klein (h3h3) oraz iDubbbza.
Zobacz zwiastun "Mewgenics"
Na ten moment "Mewgenics
" dostępne jest wyłącznie na PC. Twórcy pracują nad wersjami konsolowymi, ale nie podali jeszcze daty premiery ani listy platform. Jeśli jednak tempo prac będzie szło w parze z popularnością gry, ogłoszenie konkretów może być tylko kwestią czasu.
Biorąc pod uwagę świetne wyniki sprzedaży, bardzo dobre oceny i rekordową liczbę graczy, wszystko wskazuje na to, że "Mewgenics
" ma szansę stać się jednym z największych niezależnych hitów ostatnich miesięcy – nie tylko na PC, ale wkrótce również na konsolach.