Mięśnie kontra mózg. Nowy przeciwnik Supermana potwierdzony
Dla osób, które śledzą wszelkie wieści z uniwersum DC nie powinno to być zaskoczeniem – bo James Gunn wysyłał sygnały w tej sprawie już od jakiegoś czasu – ale wreszcie otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tożsamości czarnego charakteru widowiska "Superman: Man of Tomorrow".
   

Oficjalnie: Superman stawi czoła Brainiacowi




Portal The Wrap donosi, że "Man of Tomorrow" pokaże, jak Superman i Lex Luthor muszą połączyć siły, żeby stawić czoła zagrożeniu, jakie niesie ze sobą Brainiac.

O tym, że w filmie pojawi się Braniac, można było już wywnioskować z pierwszych zapowiedzi filmu: obrazka, na którym Superman i Lex Luthor w swojej zbroi stoją ramię w ramię, oraz z ujawnionej przez Gunna pierwszej karty scenariusza, na której widnieje przekrój poprzeczny ludzkiej głowy z wyeksponowanym mózgiem.
   
W komiksach wydawnictwa DC Brainiac jest zazwyczaj przedstawiany jako pochodzący z planety Colu superinteligentny android lub cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji.

Zdjęcia do filmu maja ruszyć w Atlancie w kwietniu. Premierę "Man of Tomorrow" zapowiedziano na 9 lipca 2027.

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Superman"






"Superman" - zwiastun


