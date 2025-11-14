Mięśnie kontra mózg. Nowy przeciwnik Supermana potwierdzony

Dla osób, które śledzą wszelkie wieści z uniwersum DC nie powinno to być zaskoczeniem – bo James Gunn wysyłał sygnały w tej sprawie już od jakiegoś czasu – ale wreszcie otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tożsamości czarnego charakteru widowiska "Superman: Man of Tomorrow".
Oficjalnie: Superman stawi czoła Brainiacowi Portal The Wrap donosi, że "Man of Tomorrow" pokaże, jak Superman i Lex Luthor muszą połączyć siły, żeby stawić czoła zagrożeniu, jakie niesie ze sobą Brainiac.
O tym, że w filmie pojawi się Braniac, można było już wywnioskować z pierwszych zapowiedzi filmu: obrazka, na którym Superman i Lex Luthor w swojej zbroi stoją ramię w ramię, oraz z ujawnionej przez Gunna
pierwszej karty scenariusza, na której widnieje przekrój poprzeczny ludzkiej głowy z wyeksponowanym mózgiem.
W komiksach wydawnictwa DC Brainiac
jest zazwyczaj przedstawiany jako pochodzący z planety Colu superinteligentny android lub cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji.
Zdjęcia do filmu maja ruszyć w Atlancie w kwietniu. Premierę "Man of Tomorrow
" zapowiedziano na 9 lipca 2027.
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Superman"
"Superman" - zwiastun