Między rozkazem a sumieniem. Pierwszy odcinek serialu "Kontyngent" już dziś w serwisie CANAL+

Ten poruszający, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat wojenny przenosi widzów do ogarniętej konfliktem Bośni lat 90. Czwórka młodych żołnierzy, wysłanych na misję z ramienia ONZ, mierzy się z okrucieństwem wojny, w której nie ma miejsca na życie w zgodzie z własną moralnością.
"Kontyngent
" nie jest klasycznym serialem wojennym opartym wyłącznie na widowiskowych scenach walki. Twórcy skupiają się przede wszystkim na emocjach, psychologii bohaterów i konsekwencjach decyzji podejmowanych w ekstremalnych warunkach. Oryginalny tytuł serii to "A life’s worth", co odnosi się bezpośrednio do nazwy zadania w popularnej grze "Assassin's Creed Odyssey
" zyskuje dokumentalną autentyczność i unika zbyt prostych scen, pokazując prawdziwe oblicze wojny i jej dylematów. Serial wskazuje również, jak wojna wpływa nie tylko na ofiary i mieszkańców terenów objętych działaniami, ale również na tych, którzy przyjechali tam jako rozjemcy.
Z podobnym pytaniem mierzą się główni bohaterowie serialu. Czterech młodych żołnierzy: Forss, Babic, Strand i Kilpinen, trafia do regionu rozdartego brutalnym konfliktem etnicznym. Bośnia w 1993 roku nie jest miejscem, które łatwo opanować. Idealistycznie nastawieni bohaterowie początkowo wierzą, że ich obecność pomoże chronić cywilów i utrzymać względny pokój. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Żołnierze szybko przekonują się, że misje pokojowe prowadzone pod flagą ONZ mają swoje ograniczenia. Bezsilni wobec tragedii i cierpienia w różny sposób odreagowują rozczarowanie i szok – jedni próbują zachować wiarę w sens powierzonego im zadania, inni coraz bardziej poddają się frustracji i poczuciu bezradności. Silną i znaczącą postacią w fabule staje się również dowódca misji, Andreasson, który staje przed wyborem między ochroną swoich ludzi a wypełnieniem powierzonych mu rozkazów. Sztywna i ułożona struktura wojskowa nie omija nikogo, a każdy z bohaterów mierzy się z własnym, wewnętrznym konfliktem.
Produkcja inspirowana jest historią pierwszego szwedzkiego batalionu ONZ stacjonującego w Bośni oraz książką Magnusa Ernströma opisującą wydarzenia tamtych lat. Dzięki temu "Kontyngent
" zyskuje dokumentalną autentyczność i unika zbyt prostych scen, pokazując prawdziwe oblicze wojny i jej dylematów. Serial wskazuje również, jak wojna wpływa nie tylko na ofiary i mieszkańców terenów objętych działaniami, ale również na tych, którzy przyjechali tam jako rozjemcy.
W obsadzie znaleźli się Edvin Ryding
, Johan Rheborg
, Maxwell Cunningham
oraz Erik Enge
. Za stworzenie serialu odpowiada Ahmed Abdullahi
. Serial został zrealizowany jako międzynarodowa koprodukcja Szwecji, Francji i Litwy.
Premierowy sezon "Kontyngentu
", na który składa się sześć odcinków, jest dostępny w CANAL+ od dzisiaj, 11 maja 2026.
