Między rozkazem a sumieniem. Pierwszy odcinek serialu "Kontyngent" już dziś w serwisie CANAL+

Informacja sponsorowana
źródło: materialy promocyjne
Ten poruszający, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat wojenny przenosi widzów do ogarniętej konfliktem Bośni lat 90. Czwórka młodych żołnierzy, wysłanych na misję z ramienia ONZ, mierzy się z okrucieństwem wojny, w której nie ma miejsca na życie w zgodzie z własną moralnością.

© 2025 YELLOW BIRD SWEDEN AB, VIAPLAY GROUP SWEDEN AB, ARTE France, AHIL FILMS. ALL RIGHTS RESERVED.

"Kontyngent" nie jest klasycznym serialem wojennym opartym wyłącznie na widowiskowych scenach walki. Twórcy skupiają się przede wszystkim na emocjach, psychologii bohaterów i konsekwencjach decyzji podejmowanych w ekstremalnych warunkach. Oryginalny tytuł serii to "A life’s worth", co odnosi się bezpośrednio do nazwy zadania w popularnej grze "Assassin's Creed Odyssey", stawiającego gracza w obliczu moralnego konfliktu.

Z podobnym pytaniem mierzą się główni bohaterowie serialu. Czterech młodych żołnierzy: Forss, Babic, Strand i Kilpinen, trafia do regionu rozdartego brutalnym konfliktem etnicznym. Bośnia w 1993 roku nie jest miejscem, które łatwo opanować. Idealistycznie nastawieni bohaterowie początkowo wierzą, że ich obecność pomoże chronić cywilów i utrzymać względny pokój. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Żołnierze szybko przekonują się, że misje pokojowe prowadzone pod flagą ONZ mają swoje ograniczenia. Bezsilni wobec tragedii i cierpienia w różny sposób odreagowują rozczarowanie i szok – jedni próbują zachować wiarę w sens powierzonego im zadania, inni coraz bardziej poddają się frustracji i poczuciu bezradności. Silną i znaczącą postacią w fabule staje się również dowódca misji, Andreasson, który staje przed wyborem między ochroną swoich ludzi a wypełnieniem powierzonych mu rozkazów. Sztywna i ułożona struktura wojskowa nie omija nikogo, a każdy z bohaterów mierzy się z własnym, wewnętrznym konfliktem.  

Produkcja inspirowana jest historią pierwszego szwedzkiego batalionu ONZ stacjonującego w Bośni oraz książką Magnusa Ernströma opisującą wydarzenia tamtych lat. Dzięki temu "Kontyngent" zyskuje dokumentalną autentyczność i unika zbyt prostych scen, pokazując prawdziwe oblicze wojny i jej dylematów. Serial wskazuje również, jak wojna wpływa nie tylko na ofiary i mieszkańców terenów objętych działaniami, ale również na tych, którzy przyjechali tam jako rozjemcy.  

W obsadzie znaleźli się Edvin Ryding, Johan Rheborg, Maxwell Cunningham oraz Erik Enge. Za stworzenie serialu odpowiada Ahmed Abdullahi. Serial został zrealizowany jako międzynarodowa koprodukcja Szwecji, Francji i Litwy.  

Premierowy sezon "Kontyngentu", na który składa się sześć odcinków, jest dostępny w CANAL+ od dzisiaj, 11 maja 2026.
