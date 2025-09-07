"Na krawędzi" z Lily James zamiast Stallone'a będzie hitem. Bo już szykują sequel

To się nazywa wiara w projekt. Reboot filmu "Na krawędzi" jeszcze nie trafił do kin, a jego producenci już zaczęli prace nad sequelem!
"Na krawędzi" było w tarapatach, a producenci wierzą, że będzie hitem
Przypomnijmy, że pierwotnie "Cliffhanger"
planowany był jako legacy sequel
hitu z lat 90. "Na krawędzi
". Jego gwiazdą miał być Sylvester Stallone
, za reżyserię odpowiadał Jean-François Richet
, a scenariusz przygotował Mark Bianculli
.
Ten projekt jednak trafił do kosza. Producenci wymienili całą ekipę i obsadę. Nowymi gwiazdami zostali Lily James
i Pierce Brosnan
. Za kamerą stanął Jaume Collet-Serra
, a całość powstaje według tekstu Any Lily Amirpour
.
Aktualnie trwają prace związane z postprodukcją filmu. Możemy więc spodziewać się premiery w przyszłym roku. Producenci muszą naprawdę wierzyć w sukces filmu, bo już zaczęli przygotowania do "Cliffhangera 2".
Na razie nie jest jasne, czy ktokolwiek związany z rebootem powróci przy okazji kontynuacji.
Nowe "Na krawędzi"
będzie historią Raya Coopera, który wraz z córką Sydney prowadzi dom dla bogatych turystów. Ich najnowszym podopiecznym jest syn znanego miliardera. Podczas górskiej wyprawy stają się obiektem ataku grupy porywaczy. Świadkiem ataku jest druga córka Raya Naomi. Prześladowana wspomnieniami tragicznego wypadku podczas dawnej górskiej wspinaczki kobieta musi przełamać swoje lęki, by uratować rodzinę.
Zwiastun filmu "Na krawędzi" z Sylvestrem Stallone'em