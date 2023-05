Miał zostać skasowany, a kręci nowy film. Johnny Depp reżyserem. Pierwszy raz od ćwierć wieku

Johnny Depp szykuje biografię włoskiego malarza według scenariusza Polaka

Głośna sprawa sądowa Johnny'ego Deppa Amber Heard dobiegła końca. Gwiazdor może więc na poważnie wrócić do kina. A jak poważny jest to powrót, najlepiej świadczy fakt, że jesienią rozpocznie zdjęcia do swojego pierwszego reżyserskiego pełnego metrażu od ponad ćwierćwiecza.Akcja filmu osadzona została w 1916 roku w Paryżu. Opowie ona o kluczowych 48 godzinach z życia artysty. Modigliani ukrywa się przed policją odwiedzając ulice i bary rozdartego wojną miasta. Planuje zakończyć swoją karierę, ale do zmiany zdania próbują nakłonić go inni artyści: Maurice Utrillo, Chaim Soutine i Beatrice Hastings. Modigliani szuka także porady u swojego przyjaciela, marszanda Leopolda Zborowskiego, lecz chaos osiąga crescendo, kiedy pojawia się kolekcjoner mogący całkowicie odmienić życie malarza..., który dopiero co zagrał innego słynnego włoskiego malarza - Caravaggia w filmie. Francuz Pierre Niney ) wcieli się w Maurice'a Utrillo. Zaś Amerykanin Al Pacino ) zagra kolekcjonera.Zdjęcia do filmu kręcone będą w Budapeszcie.W tamtym filmie Depp pojawił się również jako aktor. Partnerował mu Marlon Brando , dla którego była to jedna z ostatnich ról filmowych.