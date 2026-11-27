Dwóch Michałów połączyło siły, wskutek czego powstał cover do kultowego już utworu Michała Wiśniewskiego „Filiżanka”. Teledysk do piosenki „Kropliczanka” z bohaterami serialu THE OFFICE PL jest już dostępny do oglądania. Kliknij TUTAJ i przejdź do CANAL+ by poznać pełną ofertę serwisu. Dostęp do pakietu z serialami i filmami już od 29 zł/mies. przez cały rok w CANAL+.
Pracownicy Kropliczanki lubią zaskakiwać. Poznaliśmy już muzyczną twarz księgowego Seby aka Brat Pitt-11, który na swoim koncie ma dwa utwory oraz występy na Before Festival i Dniach Siedlec. Tej kariery pozazdrościł mu prezes Michał Holc. Choć początkowo chciał rozwijać się w stand-upie, ostatecznie postanowił postawić na branżę muzyczną. Trudno wyobrazić sobie lepszy początek kariery niż współpracę z Michałem Wiśniewskim
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THE OFFICE PL 6 © CANAL+ Polska S.A. 202
– Zawsze wiedziałem, że mam w sobie pierwiastek gwiazdy. Kiedy Seba zaczął rapować, pomyślałem, że nie mogę dłużej zwlekać! Tym bardziej że zawsze podziwiałem Michała Wiśniewskiego jako artystę. Światła, prestiż, sława, tłum piszczących fanek pod sceną… to wkrótce będzie moje. Myślę, że piosenka „Kropliczanka” stanie się prawdziwym hitem!
– mówi Michał Holc, prezes Kropliczanki. Dawno temu zdecydowałem, że nie będę się mieszał w żadne produkcje filmowe ani serialowe, bo nie mam do tego cierpliwości. Dlatego gdy pracowaliśmy z aktorami THE OFFICE PL nad tym teledyskiem, to z podziwem patrzyłem na każdego. Przyszedłem tam z utworem, który jest odbierany jako mem i żart, a daliśmy mu drugie życie, tak pasujące do tego serialu. Dzięki całej obsadzie wyszło to naprawdę rewelacyjnie. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałbym powtórzyć całą tę przygodę, to zdecydowanie powiedziałbym, że jak najbardziej
– komentuje Michał Wiśniewski
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Utworu „Kropliczanka” będzie można posłuchać na żywo już 5 grudnia podczas koncertu Ich Troje & Przyjaciele na warszawskim Torwarze. W serwisie CANAL+ są już dostępne wszystkie odcinki szóstego sezonu serialu.
Za szósty sezon THE OFFICE PL
niezmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak
(reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło
, Mateusz Zimnowodzki
pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza
. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka
, Vanessę Aleksander
, Adama Woronowicza
, Kornelię Strzelecką
, Rafała Kowalskiego
, Adama Bobika
, Monikę Kulczyk
, Mateusza Króla
, Monikę Obarę
, Marcina Pempusia
, Jana Sobolewskiego
i Milenę Lisiecką
. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka
, a producentem wykonawczym Jan Kępiński
. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak. THE OFFICE PL
powstaje na formacie BBC Studios opracowanym przez Ricky'ego Gervaisa
i Stephena Merchanta
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Informacja sponsorowana