Newsy Seriale Michał Sikorski w 6. sezonie "The Office PL". Zagra dziwaka Roberta
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Michał Sikorski w 6. sezonie "The Office PL". Zagra dziwaka Roberta

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Michał Sikorski w 6. sezonie &quot;The Office PL&quot;. Zagra dziwaka Roberta
Wygląda na to, że firma Kropliczanka z Siedlec zyskała właśnie nowego pracownika. CANAL+ oficjalnie ogłosił, że w 6. sezonie "The Office PL" na ekranie zobaczymy Michała Sikorskiego w roli Roberta – człowieka, który nigdy się nie uśmiecha. Poniżej znajdziecie na to dowody. 

"The Office PL" – premiera 6. sezonu jesienią tego roku



Na szósty sezon "The Office PL" nie trzeba będzie długo czekać. Nowe odcinki zadebiutują jesienią 2026 roku w CANAL+, dokładna data nie została jeszcze ogłoszona. Wiadomo natomiast, że dwa pierwsze odcinki będzie można zobaczyć przedpremierowo 12 września podczas Dni Siedlec. Na miejscu będzie można też spotkać gwiazdy serialu. 

Angaż Michała Sikorskiego potwierdza oficjalne wideo.


Bohaterowie "The Office PL"



Na czele firmy Kropliczanka stoi pozbawiony autorefleksji Michał Holc, którego gra Piotr Polak, a jego najważniejszą współpracowniczką i rywalką jest Patrycja Kowalska (Vanessa Aleksander). W Kropliczance pracują też między innymi Darek Wasiak (Adam Woronowicz), Asia Kasprzyk (Kornelia Strzelecka), Agnieszka Majewska (Monika Kulczyk), Bożena Grabowska (Milena Lisiecka) i Levan Kobiaszwili (Marcin Pempuś). W kolejnych sezonach do ekipy dołączali także Adam Szeliga (Rafał Kowalski), Łuki Gnatowski (Adam Bobik) czy Tomek "Regan" Grabowski (Mateusz Król).

Zobacz zwiastun 5. sezonu "The Office PL"




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