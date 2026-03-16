OSCARY 2026: Michael B. Jordan dziękuje czarnoskórym laureatom nagrody

98. ceremonia rozdania Oscarów za nami. Największego zaskoczenia komentatorzy upatrują przede wszystkim w kategorii "Najlepszy aktor pierwszoplanowy", gdzie Michael B. Jordan pozbawił statuetki faworyta, którym był Timothée Chalamet. Lekko zdziwiony własnym zwycięstwem gwiazdor "Grzeszników" odbierając nagrodę oddał hołd innym czarnoskórym ikonom amerykańskiego aktorstwa, które przed nim sięgały po to prestiżowe wyróżnienie: m.in. Willowi Smithowi, Halle Berry i Denzelowi Washingtonowi. Getty Images © Kevin Winter
Co powiedział Michael B. Jordan odbierając Oscara?
Gdy Adrien Brody
(zwycięzca zeszłorocznego Oscara za "The Brutalist
") odczytał nazwisko Michaela B. Jordana
, aktor wydawał się zaskoczony, że to właśnie jego rola została wybrana tą najlepszą w trakcie 98. ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej
. Przed wejściem na scenę Jordan
przytulił swoją matkę, a gdy już znalazł się przed mikrofonem, wykorzystał czas by oddać hołd innym czarnoskórym laureatom i laureatkom aktorskich Oscarów
, którzy przed nim sięgali po najważniejszą amerykańską nagrodę filmową. Stoję tutaj dzięki ludziom, którzy byli przede mną: dzięki Sidneyowi Poitierowi, Denzelowi Washingtonowi, Halle Berry, Jamiemu Foxxowi, Forestowi Whitakerowi i Willowi Smithowi. Znaleźć się wśród tych gigantów, wśród tych wielkich postaci, wśród moich poprzedników, wśród moich ludzi... Dziękuję wszystkim obecnym na tej sali i wszystkim przed telewizorami za wsparcie przez całą moją karierę. Czuję to bardzo wyraźnie
– powiedział Michael B. Jordan
.
Aktor znalazł oczywiście czas i na to, by podziękować reżyserowi Ryanowi Cooglerowi
. Twórca bowiem nie tylko obsadził go w głównej roli "Grzeszników
", ale współpracował z aktorem regularnie już od ponad dekady. Efektem ich pracy są takie produkcje jak "Fruitvale", "Czarna Pantera" czy seria "Creed". Jestem zaszczycony, że mogę nazywać cię moim współpracownikiem i przyjacielem. Dałeś mi szansę i przestrzeń, dzięki którym mogłem zostać dostrzeżony. Kocham cię z całego serc
a – powiedział do Cooglera Michael B. Jordan
.
