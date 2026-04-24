Michael B. Jordan i Christopher McQuarrie ekranizują grę "Battlefield"

Będzie hit? Christopher McQuarrie, architekt ostatnich kilku cześci serii "Mission: Impossible", oraz świeżo wyróżniony Oscarem Michael B. Jordan łączą siły, przygotowując ekranizację popularnej gry wideo "Battlefield".
"Battlefield" w drodze na ekran kinowy
Christopher McQuarrie napisze scenariusz i wyreżyseruje filmowe "Battlefield". Getty Images © Ethan Miller
W filmografii twórcy są m.in. "Jack Reacher: Jednym strzałem
" i kolejne części serii "Mission: Impossible": "Rogue Nation
", "Fallout
", "Dead Reckoning
" i "The Final Reckoning
". Michael B. Jordan
, wyróżniony Oscarem za "Grzeszników
", wystąpił w takich filmach jak m.in."Creed: Narodziny legendy
", "Czarna Pantera
", "Kronika
" i "Fruitvale
". Będzie on producentem i najprawdopodobniej gwiazdą ekranizacji "Battlefield". McQuarrie
prezentuje obecnie projekt kolejnym studiom, szukając zainteresowanego kupca. W czwartek rozmawiał z Apple'em i Sony, a w piątek miał spotkać się z przedstawicielami innych wytwórni. Twórcom zależy na premierze kinowej
, więc nie wiadomo, czy w grę wchodzą rozmowy z platformą Netflix.
Serię "Battlefield"
zapoczątkowała rozgrywająca się w czasach drugiej wojny światowej gra "Battlefield 1942
" z 2002 roku. Wraz z kolejnymi odsłonami cykl stawał się bardziej wyrafinowany i ambitny, przenosząc graczy do różnych epok – w tym do przyszłości. Ostatnia część, "Battlefield 6
", była największym hitem w historii serii.
"Battlefield 6" – zwiastun
Prowadź czołgi przez piaski Sahary. Szturmuj plaże Gibraltaru. Broń Nowego Jorku przed inwazją. Dołącz do elitarnej drużyny szturmowców Marine Raiders, niestrudzenie walczących, by uratować świat stojący na skraju upadku.