Filmy / Gry

Michael B. Jordan i Christopher McQuarrie ekranizują grę "Battlefield"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michael+B.+Jordan+i+Christopher+McQuarrie+ekranizuj%C4%85+gr%C4%99+%22Battlefield%22-166280
źródło: Getty Images
autor: Bryan Bedder
Będzie hit? Christopher McQuarrie, architekt ostatnich kilku cześci serii "Mission: Impossible", oraz świeżo wyróżniony Oscarem Michael B. Jordan łączą siły, przygotowując ekranizację popularnej gry wideo "Battlefield".
    

"Battlefield" w drodze na ekran kinowy



GettyImages-2271547990.jpg Getty Images © Ethan Miller

Christopher McQuarrie napisze scenariusz i wyreżyseruje filmowe "Battlefield". W filmografii twórcy są m.in. "Jack Reacher: Jednym strzałem" i kolejne części serii "Mission: Impossible": "Rogue Nation", "Fallout", "Dead Reckoning" i "The Final Reckoning".
    
Michael B. Jordan, wyróżniony Oscarem za "Grzeszników", wystąpił w takich filmach jak m.in."Creed: Narodziny legendy", "Czarna Pantera", "Kronika" i "Fruitvale". Będzie on producentem i najprawdopodobniej gwiazdą ekranizacji "Battlefield".
    
McQuarrie prezentuje obecnie projekt kolejnym studiom, szukając zainteresowanego kupca. W czwartek rozmawiał z Apple'em i Sony, a w piątek miał spotkać się z przedstawicielami innych wytwórni. Twórcom zależy na premierze kinowej, więc nie wiadomo, czy w grę wchodzą rozmowy z platformą Netflix.

Serię "Battlefield" zapoczątkowała rozgrywająca się w czasach drugiej wojny światowej gra "Battlefield 1942" z 2002 roku. Wraz z kolejnymi odsłonami cykl stawał się bardziej wyrafinowany i ambitny, przenosząc graczy do różnych epok – w tym do przyszłości. Ostatnia część, "Battlefield 6", była największym hitem w historii serii.

"Battlefield 6" – zwiastun




Prowadź czołgi przez piaski Sahary. Szturmuj plaże Gibraltaru. Broń Nowego Jorku przed inwazją. Dołącz do elitarnej drużyny szturmowców Marine Raiders, niestrudzenie walczących, by uratować świat stojący na skraju upadku.

