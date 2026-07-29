Nadchodzi nowa "Afera Thomasa Crowna". Michael B. Jordan i Adria Arjona w pierwszym zwiastunie

Amazon MGM Studios wreszcie rozpoczęło promocję filmu "Afera Thomasa Crowna". Do sieci trafił pierwszy, teaserowy zwiastun. Obraz trafi do kin w marcu 2027 roku.
Zemsta to dzieło sztuki
Amazon tak naprawdę pierwszy zwiastun pokazał wiosną na Cinema Conie. Wtedy jednak nie trafił on do sieci. Teraz wreszcie studio postanowiło odsłonić karty. "Afera Thomasa Crowna"
to trzeci duża kinowa wersja tej historii. Po raz pierwszy trafiła na ekrany w 1968 roku. W tamtej wersji główną rolę zagrał Steve McQueen
. Ponad 30 lat później doczekaliśmy się wersji z Pierce'em Brosnanem
. Minęło prawie kolejnych 30 lat i mam trzeci film.
Za tę wersję odpowiada gwiazda serii "Creed
" oraz filmu "Grzesznicy
" Michael B. Jordan
. To on gra w filmie główną rolę. Jest również reżyserem i jednym z producentów. Za scenariusz odpowiadał Drew Pearce
, kiedyś autor "Iron Mana 3
", a ostatnio "Kaskadera
".
Szczegóły nowej wersji filmu nie są znane. We wcześniejszych wariantach Thomas Crown to bogaty mężczyzna, który wciąż szuka nowych wyzwań jako złodziej dzieł sztuki. Dokonuje rabunków nie po to, by zdobyć pieniądze, lecz przeżyć dreszcz emocji.
W obsadzie nowej wersji znaleźli się: Adria Arjona
, Kenneth Branagh
, Lily Gladstone
, Danai Gurira
, Pilou Asbæk
i Aiysha Hart
.
Zwiastun filmu "Afera Thomasa Crowna"