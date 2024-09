Michael B. Jordan kręci "Aferę Thomasa Crowna". I zagra w niej główną rolę

Nowa "Afera Thomasa Crowna". Kto zagra przeciwniczkę głównego bohatera?

Steve McQueen w "Aferze Thomasa Crowna"

"Afera Thomasa Crowna" – fabuła i zwiastun filmu z 1999 roku

Równie ważną co główny bohater postacią w filmie jest piekielnie inteligentna agentka ubezpieczeniowa/detektyw na tropie nieuczciwego milionera. W filmie z 1968 roku (ze Steve'em McQueenem ) grała ją Faye Dunaway , a w remake'u z 1999 roku (z Pierce'em Brosnanem ) – Rene Russo . Wyczekujemy więc niecierpliwie, jaka aktorka zostanie wybrana do nowej wersji. Widzicie kogoś w tej roli?Autorem scenariusza nowej "Afery Thomasa Crowna" jest Drew Pearce , scenarzysta m.in. " Iron Mana 3 ".Thomas Crown jest milionerem, który jest w stanie kupić wszystko, na co tylko ma ochotę, a jego urokowi nie potrafi się oprzeć prawie żadna kobieta. Są jednak rzeczy, których nie sposób dostać za pieniądze, a Thomas Crown żądny jest nowych wyzwań. Kiedy w muzeum rozlega się sygnał alarmowy i ginie jedno z bezcennych płócien Moneta, Crown jest ostatnią osobą, którą nowojorska policja mogłaby podejrzewać o dokonanie kradzieży. Jest jednak ktoś, kto nie daje się zwieść pozorom - Catherine Banning, błyskotliwa i inteligentna pani detektyw.