Michael Bay padł ofiarą kradzieży... reklamy? Twórca złożył pozew

Podczas Super Bowl tradycyjnie wyemitowano rozmaite reklamy. Jedną z nich był spot Cadillaca zapowiadający nowy zespół Formuły 1. Jak informuje Rolling Stone, reklama stała się przedmiotem pozwu na 1,5 mln dolarów, złożonego w piątek przez Michaela Baya.
Reżyser oskarża Cadillaca o to, że został zatrudniony do pracy nad spotem, a następnie zastąpiony w trakcie realizacji. Nie otrzymał wynagrodzenia, choć jego koncepty wizualne zostały skradzione i wykorzystane.
Z dokumentów sądowych wynika, że w listopadzie 2025 roku z Bayem skontaktował się Dan Towriss, dyrektor generalny nowego zespołu, który poszukiwał "najbardziej amerykańskiego reżysera". Rozmowy odbywały się za pośrednictwem zewnętrznej agencji reklamowej, co - jak twierdzi Bay - od początku budziło jego nieufność. Reżyser miał uprzedzać Towrissa, że agencja może wyciągnąć z niego pomysły i przekazać je młodszym, tańszym reżyserom. W odpowiedzi Towriss miał stwierdzić, że to on płaci, więc jednocześnie jest decyzyjny.
Bay pokazał nowym klientom fragmenty swoich filmów, by zilustrować możliwy styl reklamy, a według pozwu Towriss był zachwycony. Reżyser twierdzi również, że poinformował, iż jest gotów wstrzymać prace nad innymi projektami, by zdążyć z reklamą. W grudniu 2025 roku twórca i jego zespół planowali wysłanie bolidu F1 na pas startowy lotniska Mojave w celu realizacji zdjęć. 11 grudnia Bay otrzymał jednak wiadomość, że agencja reklamowa idzie w innym kierunku i zatrudni kogoś innego do dokończenia spotu.
Później Bay zobaczył materiały promocyjne reklamy Cadillaca i rozpoznał w nich elementy, które sam zaproponował (w tym migotliwą estetykę), co stało się podstawą pozwu. Teraz reżyser domaga się odszkodowania, a sprawa obejmuje zarzuty naruszenia ustnej umowy oraz oszustwa. Okaże się, jak rozwinie się sprawa.