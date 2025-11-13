Newsy Filmy Michael C. Hall dołącza do Noomi Rapace i Teo Yoo w szpiegowskim thrillerze "Stratagem"
Filmy

Michael C. Hall dołącza do Noomi Rapace i Teo Yoo w szpiegowskim thrillerze "Stratagem"

The Hollywood Reporter / autor: /
Michael C. Hall dołącza do Noomi Rapace i Teo Yoo w szpiegowskim thrillerze &quot;Stratagem&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Michael C. Hall – czyli kultowy Dexter – zasila obsadę nadchodzącego thrillera "Stratagem". W filmie wystąpią również Noomi Rapace oraz Teo Yoo, znany z nominowanego do Oscara w dwóch kategoriach "Poprzedniego życia". 

"Stratagem" – fabuła



Akcja "Stratagem" przeniesie nas na elitarny szczyt cyberbezpieczeństwa w szwajcarskich Alpach. Rapace zagra agentkę CIA Stellę Turner, która ma uwieść i zrekrutować genialnego, lecz skrywającego sekrety specjalistę od technologii – Daniela Sima (Yoo). Szybko okazuje się jednak, że to nie ona prowadzi tę grę. Oboje wikłają się w ryzykowną relację, która przeradza się w globalną walkę o władzę, wiedzę i przetrwanie.

Za reżyserię odpowiada Mikhail Idov, który jest także współautorem scenariusza z Lily Idov. Oboje są autorami sukcesu serialu "Deutschland 89" oraz walczącego w 2018 roku o Złotą Palmę w Cannes filmu "Lato". 

"Lato"

Zdjęcia do "Stratagem" ruszą na początku 2026 roku. 

Michael C. Hall – ostatnie role



Hall ma na koncie Złotego Globa, trzy nagrody SAG i sześć nominacji do Emmy. Świat pokochał go jako Dextera i Davida Fishera w "Sześciu stopach pod ziemią", a ostatnio pojawił się w "Dexter: New Blood", "Dexter: Resurrection" i "Dexter: Original Sin". W filmach widzieliśmy go m.in. w "Chłodzie w lipcu" i "W cieniu księżyca".

Michael C. Hall w serialu "Dexter: Original Sin" – zobacz zwiastun




