Michael C. Hall dołącza do Noomi Rapace i Teo Yoo w szpiegowskim thrillerze "Stratagem"

Michael C. Hall – czyli kultowy Dexter – zasila obsadę nadchodzącego thrillera "Stratagem". W filmie wystąpią również Noomi Rapace oraz Teo Yoo, znany z nominowanego do Oscara w dwóch kategoriach "Poprzedniego życia".
"Stratagem" – fabuła
Akcja "Stratagem" przeniesie nas na elitarny szczyt cyberbezpieczeństwa w szwajcarskich Alpach. Rapace
zagra agentkę CIA Stellę Turner, która ma uwieść i zrekrutować genialnego, lecz skrywającego sekrety specjalistę od technologii – Daniela Sima (Yoo
). Szybko okazuje się jednak, że to nie ona prowadzi tę grę. Oboje wikłają się w ryzykowną relację, która przeradza się w globalną walkę o władzę, wiedzę i przetrwanie.
Za reżyserię odpowiada Mikhail Idov
, który jest także współautorem scenariusza z Lily Idov
. Oboje są autorami sukcesu serialu "Deutschland 89
" oraz walczącego w 2018 roku o Złotą Palmę w Cannes filmu "Lato
".
"Lato"
Zdjęcia do "Stratagem" ruszą na początku 2026 roku.
Hall ma na koncie Złotego Globa, trzy nagrody SAG i sześć nominacji do Emmy. Świat pokochał go jako Dextera i Davida Fishera w "Sześciu stopach pod ziemią
", a ostatnio pojawił się w "Dexter: New Blood
", "Dexter: Resurrection
" i "Dexter: Original Sin
". W filmach widzieliśmy go m.in. w "Chłodzie w lipcu
" i "W cieniu księżyca
".