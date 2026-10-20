Newsy Filmy Michael Douglas chciał, żeby Marvel uśmiercił jego bohatera. Studio odmówiło
Filmy

Michael Douglas chciał, żeby Marvel uśmiercił jego bohatera. Studio odmówiło

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michael+Douglas+chcia%C5%82%2C+%C5%BCeby+Marvel+zabi%C5%82+Hanka+Pyma+po+drugim+%22Ant-Manie%22.+Studio+odm%C3%B3wi%C5%82o-169193
Michael Douglas chciał, żeby Marvel uśmiercił jego bohatera. Studio odmówiło
W ciągu niemal dwóch dekad istnienia MCU przyciągnęło wielu znakomitych aktorów - wśród nich był Michael Douglas, który dołączył do uniwersum ponad dziesięć lat temu. Aktor był ostatnio gościem podcastu "Happy Sad Confused", gdzie przyznał, że chciał zakończyć swoją przygodę z Marvelem po dwóch filmach o Ant-Manie. Aktor wcielający się w Hanka Pyma poprosił twórców o uśmiercenie bohatera, ale studio nie przystało na jego propozycję.

"Nie da się z tego wyjść"




Douglas wyjaśnił, że początkowo zainteresował się udziałem w produkcji wykorzystującej dużo efektów komputerowych. Nigdy wcześniej nie pracował przy filmie opartym na technologii green screenu i chciał przekonać się, jak wygląda taka praca. Z tego powodu poprosił swoich agentów, by znaleźli mu odpowiedni projekt. To niesamowite. Nie ma tam nic poza zielonym ekranem, a oni pokazują ci obrazy tego, jak wszystko będzie wyglądało po ukończeniu filmu.

Z czasem praca przy produkcjach Marvela okazała się jednak wymagająca. Douglas zażartował, że powinien był dokładniej przeczytać drobny druk w umowie. Podkreślił przy tym, że Paul Rudd, odtwórca roli Ant-Mana, był wspaniałym aktorem, a cała obsada stanowiła zgraną grupę. Problem polegał na tym, że trudno było mu później wycofać się z kolejnych występów. Jak stwierdził aktor: Nie da się z tego wyjść.

Douglas zadebiutował jako Hank Pym w filmie "Ant-Man" z 2015 roku. Powrócił do tej roli w "Ant-Manie i Osie" z 2018 roku, "Avengers: Końcu gry" z 2019 roku oraz "Ant-Manie i Osie: Kwantomanii" z 2023 roku. Użyczył również głosu postaci w kilku odcinkach animowanego serialu "A gdyby…?", emitowanego na Disney+ w latach 2021–2023. Na ten moment nie wiadomo, czy pojawi się w którejś z kolejnych części "Avengers". 

"Ant-Man i Osa: Kwantomania" - zwiastun



Powiązane artykuły Michael Douglas

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Nie żyje Richard Riehle. Miał na koncie ponad 400 ról

5 komentarzy
Filmy

Gwyneth Paltrow z główną rolą w serialu Netfliksa

4 komentarze
Filmy

Tom Holland i Sony szykują kolejny projekt

8 komentarzy
Filmy

Armie Hammer dostał kolejną rolę

20 komentarzy
VOD Inne Filmy

Zmiany w Netfliksie. Szef działu filmowego stracił pracę

22 komentarze
Seriale

Zobaczcie zwiastun 6. sezonu "The Office PL"

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE 2026: Ujawniono pierwsze tytuły Konkursu Głównego

2 komentarze