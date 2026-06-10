Michael Douglas i Willem Dafoe ponownie u Olivera Stone'a. Zagrali w nowym filmie reżysera

Oliver Stone zakończył zdjęcia do swojego nowego filmu "White Lies", który będzie jego pierwszą fabularną produkcją od czasu "Snowdena" z 2016 roku. Przy tej okazji do sieci trafiły informacje o tym, kto zasilił obsadę nadchodzącej produkcji.
Gwiazdy w nowym filmie Stone'a
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Do ogłoszonych wcześniej Josha Hartnetta
oraz Leily George
dołączyli Michael Douglas, Willem Dafoe, Ellen Barkin, Homer Gere oraz Yvonne Chapman
. Dla Douglasa
i Dafoe
to kolejna współpraca ze Stone'em
. Pierwszy z nich wystąpił w dwóch częściach "Wall Street
", drugi zagrał wcześniej w "Plutonie
" i "Urodzonym 4 lipca
".
Reżyser poinformował, że główne zdjęcia zostały już zakończone. Produkcja powstawała w różnych krajach Europy i Azji. Stone
stwierdził: Obsada była wspaniała od początku do końca, a włoska ekipa okazała się najserdeczniejszą, z jaką kiedykolwiek pracowałem. Jestem ogromnie wdzięczny za tę możliwość.
Według zapowiedzi "White Lies"
ma być bardziej kameralnym projektem niż większość wcześniejszych filmów reżysera. Sam twórca określił go jako osobistą historię o ludziach i relacjach. Film ma poruszać tematy rodziny, straty, bólu oraz zmieniających się na przestrzeni życia form miłości.
Głównym bohaterem jest Jack Freeman, grany przez Hartnetta
. Mężczyzna, który sam wychował się w rozbitej rodzinie, zaczyna powielać błędy swoich rodziców w relacjach z żoną i dziećmi. W poszukiwaniu ucieczki od problemów wyrusza w pełną namiętności podróż, która prowadzi go do jeszcze większego zagubienia. Jego życie zmienia się dopiero po spotkaniu kobiety żyjącej w zupełnie odmienny sposób.
"Wall Street" - zwiastun