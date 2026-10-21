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Michael Douglas miał dość Marvela. Prosił, by zabito jego bohatera w "Ant-Manie"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michael+Douglas+nie+chce+gra%C4%87+w+Marvelu.+Prosi%C5%82%2C+by+zabito+jego+bohatera+w+%22Ant-Manie%22-169228
Michael Douglas miał dość Marvela. Prosił, by zabito jego bohatera w &quot;Ant-Manie&quot;
źródło: materialy promocyjne
Dla wielu aktorów posadka w kinowym uniwersum Marvela to absolutnie wymarzona sytuacja. Są jednak i tacy, którzy obserwując niedawną kondycję superbohaterskich produkcji starają się ulotnić z tego pokładu. W tej właśnie drugiej grupie miał znaleźć się aktor Michael Douglas. Podwójny zdobywca Oscara w niedawnym odcinku podcastu Happy Sad Confused przyznał, że prosił studio, by uśmierciło jego bohatera – tak, by nie musiał już dalej występować w produkcjach Marvela. Wytwórnia nie zgodziła się jednak na jego żądania. 



Michael Douglas chciał uciec z Marvela?



Przytaczana przez Douglasa anegdota dotyczy okolic premiery drugiego "Ant-Mana". Zmęczony superbohaterskim uniwersum Douglas miał wówczas poprosić, by scenariusz kolejnej części filmu doprowadził do śmierci Dra Hanka Pyma, którego odgrywa na potrzeby serii. Jak sam powiedział:

Chciałem, żeby uśmiercono mnie po drugiej części, ale nie pozwolili mi na to. W dalszej części rozmowy aktor zażartował, że powinien był czytać drobny druczek, bo właśnie on nie pozwolił mu tak łatwo wycofać się z grania tego komiksowego bohatera. Przy okazji podzielił się też swoimi refleksjami na temat gry na tle green screena, co, jak wyjawił, na planie "Ant-Mana" robił po raz pierwszy w swojej długiej karierze.

Nigdy wcześniej nie pracowałem na planie z green screenem. Wszystkim moim agentom mówiłem: "Chciałbym zagrać w takim filmie, żeby przekonać się, jak to wygląda". Bo to niesamowite. Nie ma tam nic poza zielonym ekranem, a oni pokazują ci, jak będzie wyglądał gotowy obraz. [...] To cholernie trudne aktorstwo. Tu coś się dzieje, tam coś się dzieje, wszystko dzieje się wokół ciebie, rozumiesz.

"Ant-Man i Osa: Kwantomania" – zwiastun filmu


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