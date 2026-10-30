Michael Douglas rozwiewa nadzieje na powrót Jacka Nicholsona do kina

Jack Nicholson od lat nie zagrał w filmie, ale jeszcze niedawno pojawiały się sygnały, że aktor może wrócić do pracy. W ubiegłym roku James L. Brooks sugerował, że wkrótce znów zobaczymy go w filmie, a sam Nicholson miał czytać scenariusze. Teraz do tych doniesień odniósł się Michael Douglas, bliski przyjaciel gwiazdora.
Douglas opowiada o Nicholsonie
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Aktor opowiedział o nim podczas spotkania w Swansea Building Society Arena, gdzie promował swoją autobiografię. W przeciwieństwie do Brooksa
, nie dał wielkich nadziei na powrót Nicholsona
przed kamerę: Chciałbym zagrać z Jackiem, ale on już nie pracuje. Ma się dobrze. Wiem, że zniknął z życia publicznego. Wciąż się z nim widuję, wszystko u niego w porządku. Spaceruje sobie w kapciach w okolicach swojego domu. Tak po prostu bywa. Zasłużył na to. Rozumiem go. Jest kilka lat starszy ode mnie, ale rozumiem. Douglas
i Nicholson
mają już wspólną filmową historię. Douglas
był jednym z producentów "Lotu nad kukułczym gniazdem
", w którym Nicholson
stworzył jedną ze swoich najsłynniejszych kreacji, nagrodzoną Oscarem
.
Aktor nigdy oficjalnie nie ogłosił zakończenia kariery. W wywiadzie z 2013 roku przyznał jednak, że coraz mniej ciągnie go do pracy i pokazywania się publicznie. Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2010 roku w komedii romantycznej "Skąd wiesz?
" Jamesa L. Brooksa
, w której partnerowali mu Reese Witherspoon
, Paul Rudd
i Owen Wilson
. W zeszłym roku pojawił się przed kamerą przy okazji programu upamiętniającego pięćdziesięciolecie "Saturday Night Live
".
W 2017 roku Nicholson
miał jeszcze zagrać u boku Kristen Wiig
w amerykańskim remake'u niemieckiego filmu "Toni Erdmann
". Scenariusz miała napisać Lena Dunham
, ale aktor wycofał się z projektu, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Od tamtej pory nie wystąpił w żadnym filmie.
"Lot nad kukułczym gniazdem" - zwiastun