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Michael Douglas rozwiewa nadzieje na powrót Jacka Nicholsona do kina

World of Reel / autor: /
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Michael Douglas rozwiewa nadzieje na powrót Jacka Nicholsona do kina
źródło: Getty Images
autor: Kevork Djansezian
Jack Nicholson od lat nie zagrał w filmie, ale jeszcze niedawno pojawiały się sygnały, że aktor może wrócić do pracy. W ubiegłym roku James L. Brooks sugerował, że wkrótce znów zobaczymy go w filmie, a sam Nicholson miał czytać scenariusze. Teraz do tych doniesień odniósł się Michael Douglas, bliski przyjaciel gwiazdora.

Douglas opowiada o Nicholsonie



nicholson-douglas.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez


Aktor opowiedział o nim podczas spotkania w Swansea Building Society Arena, gdzie promował swoją autobiografię. W przeciwieństwie do Brooksa, nie dał wielkich nadziei na powrót Nicholsona przed kamerę: Chciałbym zagrać z Jackiem, ale on już nie pracuje. Ma się dobrze. Wiem, że zniknął z życia publicznego. Wciąż się z nim widuję, wszystko u niego w porządku. Spaceruje sobie w kapciach w okolicach swojego domu. Tak po prostu bywa. Zasłużył na to. Rozumiem go. Jest kilka lat starszy ode mnie, ale rozumiem.

Douglas i Nicholson mają już wspólną filmową historię. Douglas był jednym z producentów "Lotu nad kukułczym gniazdem", w którym Nicholson stworzył jedną ze swoich najsłynniejszych kreacji, nagrodzoną Oscarem.

Aktor nigdy oficjalnie nie ogłosił zakończenia kariery. W wywiadzie z 2013 roku przyznał jednak, że coraz mniej ciągnie go do pracy i pokazywania się publicznie. Ostatni raz pojawił się na ekranie w 2010 roku w komedii romantycznej "Skąd wiesz?" Jamesa L. Brooksa, w której partnerowali mu Reese Witherspoon, Paul Rudd i Owen Wilson. W zeszłym roku pojawił się przed kamerą przy okazji programu upamiętniającego pięćdziesięciolecie "Saturday Night Live".

W 2017 roku Nicholson miał jeszcze zagrać u boku Kristen Wiig w amerykańskim remake'u niemieckiego filmu "Toni Erdmann". Scenariusz miała napisać Lena Dunham, ale aktor wycofał się z projektu, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Od tamtej pory nie wystąpił w żadnym filmie.

"Lot nad kukułczym gniazdem" - zwiastun



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