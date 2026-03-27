Michael Fassbender jako Joe Kennedy (ZDJĘCIE)

W Londynie trwają zdjęcia do serialu Netfliksa "Kennedy" poświęconego tytułowej legendarnej amerykańskiej rodzinie. Platforma zaprezentowała właśnie pierwsze zdjęcie Michaela Fassbendera wcielającego się w głowę familii, Joego Kennedy'ego. Ponadto poznaliśmy aż 13 nowych członków obsady.    


"Kennedy": szczegóły serialu



Serial oparty jest na książce Fredrika Logevalla "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956". Za scenariusz odpowiada Sam Shaw ("Masters of Sex"), a reżyserią zajmie się Thomas Vinterberg, twórca "Polowania" i "Na rauszu". 
"Kennedy" pokaże: "intymne życie, miłości, rywalizacje i tragedie, które ukształtowały najbardziej ikoniczną rodzinę XX wieku – i świat, w jakim żyjemy dziś".  

Pierwszy sezon rozpocznie się w latach 30., ukazując drogę Joe i Rose Kennedych oraz ich dziewięciorga dzieci, w tym młodego Johna F. Kennedy’ego, który próbuje wyrwać się z cienia starszego brata.

Joe Kennedy Senior był nie tylko patriarchą potężnej rodziny polityków, ale też ważną postacią życia publicznego. Pełnił funkcję pierwszego szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, a następnie ambasadora USA w Wielkiej Brytanii w przededniu II wojny światowej.

Projekt powstaje w duchu sukcesu "The Crown", który przyniósł Netfliksowi 24 nagrody Emmy i potwierdził, że widzowie wciąż kochają dobrze opowiedziane historie o władzy, rodzinie i kulisach wielkiej historii. 


Do obsady serialu dołączyli właśnie:
- Georgina Bitmead jako Eunice Kennedy, piąte dziecko Joe i Rose Kennedych
- Miley Locke jako młodsza Kick Kennedy, czwarte dziecko rodziny
- Tipper Seifert-Cleveland jako młodsza Rosemary Kennedy, trzecie dziecko
- Hera Hilmar jako Inga Arvad, duńska dziennikarka i była gwiazda filmowa, bliska znajoma Jacka Kennedy’ego na początku lat 40.
- Wyatt Russell jako Charles Lindbergh, amerykański lotnik, który zdobył światową sławę dzięki pierwszemu samotnemu przelotowi bez międzylądowania przez Atlantyk w 1927 roku
- Patrick Fischler jako Arthur Krock, wpływowy amerykański dziennikarz i szef waszyngtońskiego biura „The New York Times” w latach 1932–1953
- Caitlin FitzGerald jako Clare Boothe Luce, pisarka i prominentna postać towarzyska z kręgu Kennedych, późniejsza członkini Izby Reprezentantów USA
- Louis Landau jako Billy Cavendish, markiz Hartington i członek brytyjskiej arystokracji
- Robin Soans jako Neville Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii w latach 1937–1940
- Denis O’Hare jako Raymond Furness, urzędnik Departamentu Stanu USA pracujący w ambasadzie USA w Londynie pod koniec lat 30.
- Albert Welling jako Winston Churchill, brytyjski polityk i premier Wielkiej Brytanii
- Toby Huss jako Franklin D. Roosevelt, 32. prezydent Stanów Zjednoczonych
- Eddie Marsan jako J. Edgar Hoover, pierwszy dyrektor FBI

