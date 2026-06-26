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Tajemniczy projekt twórców "Wszystko wszędzie naraz" ma kolejną gwiazdę

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michael+Gandolfini+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+nowego+filmu+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Wszystko+wsz%C4%99dzie+naraz%22-167296
Tajemniczy projekt twórców &quot;Wszystko wszędzie naraz&quot; ma kolejną gwiazdę
źródło: materialy promocyjne
Coraz większy twórczy ferment można zaobserwować wokół nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz", Dana Kwana i Daniela Scheinerta. The Hollywood Reporter donosi, że do obsady widowiska dołączy kolejny aktor. Kto to będzie?

James Gandolfini dołącza do nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz"



Matt Damon, Sandra Oh, Sean Kaufman i Charles Melton – do dziś te cztery nazwiska składały się na obsadę tajemniczego filmu. Według informacji dziennikarzy do ujawnionej grupy dołączył niedawno kolejny aktor. Duet Daniels postanowił zaprosić do współpracy Michaela Gandolfiniego, który w przeszłości pojawiał się w obsadach "Wojny", "Bo się boi" czy serialu "Daredevil: Odrodzenie". 

GettyImages-2267624736.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey


Nie wiadomo, w jaką postać miałby wcielić się Gandolfini. Tajemnicą objęte są bowiem wszystkie szczegóły fabularne. Niemający tytułu film zapowiadany jest jako wielkie kinowe wydarzenie. Wiadomo jedynie, kiedy trafi na ekrany – 19 listopada 2027 roku. 

Dystrybucją oraz finansowaniem filmu zajmie się studio Universal. Duet Daniels odpowie zarówno za reżyserię, jak i kształt scenariusza produkcji – tak samo, jak w przypadku "Wszystko wszędzie naraz" czy przełomowego dla ich karier debiutu "Człowiek-scyzoryk".

"Wszystko wszędzie naraz" – zwiastun filmu


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