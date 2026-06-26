Tajemniczy projekt twórców "Wszystko wszędzie naraz" ma kolejną gwiazdę

Coraz większy twórczy ferment można zaobserwować wokół nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz", Dana Kwana i Daniela Scheinerta. The Hollywood Reporter donosi, że do obsady widowiska dołączy kolejny aktor. Kto to będzie?
James Gandolfini dołącza do nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz" Matt Damon
, Sandra Oh
, Sean Kaufman
i Charles Melton
– do dziś te cztery nazwiska składały się na obsadę tajemniczego filmu. Według informacji dziennikarzy do ujawnionej grupy dołączył niedawno kolejny aktor. Duet Daniels
postanowił zaprosić do współpracy Michaela Gandolfiniego
, który w przeszłości pojawiał się w obsadach "Wojny
", "Bo się boi
" czy serialu "Daredevil: Odrodzenie
".
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Nie wiadomo, w jaką postać miałby wcielić się Gandolfini
. Tajemnicą objęte są bowiem wszystkie szczegóły fabularne. Niemający tytułu film zapowiadany jest jako wielkie kinowe wydarzenie. Wiadomo jedynie, kiedy trafi na ekrany – 19 listopada 2027 roku.
Dystrybucją oraz finansowaniem filmu zajmie się studio Universal. Duet Daniels odpowie zarówno za reżyserię, jak i kształt scenariusza produkcji – tak samo, jak w przypadku "Wszystko wszędzie naraz
" czy przełomowego dla ich karier debiutu "Człowiek-scyzoryk
".