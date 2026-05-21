Michael Jackson. Netflix pokaże to, co przemilczał film kinowy
Platforma Netflix zapowiada serial dokumentalny poświęcony problemom prawnym króla popu Michaela Jacksona. Do sieci trafił zwiastun "Michael Jackson: The Verdict".

"Michael Jackson: The Verdict" trafi na platformę Netflix już 3 czerwca, czyli w czasie, kiedy w kinach wciąż jeszcze obecny będzie film biograficzny "Michael". Kinowa produkcja okazała się wielkim kasowym przeboje. Film przemilczał wszystkie kontrowersje związane z artystą. 

Trzyczęściowy dokument zajmie się jednak tematem, o którym nie wspomina kinowy hit: oskarżeniami wobec piosenkarza, że molestował nieletnich.


"Michael Jackson: The Verdict" skupi się na procesie sądowym z 2005 roku. Jackson stanął wtedy przed sądem, gdzie usłyszał 10 zarzutów. Wszystkie dotyczyły molestowania nieletniego chłopca w jego posiadłości Neverland Ranch.

Dokument odsłania kulisy procesu, a także przedstawi wywiady z członkami ławy przysięgłych, którzy ostatecznie uniewinnili Jacksona od wszystkich zarzutów.

