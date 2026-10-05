Newsy Filmy Inne Twórca skasowanej animacji o zwolnieniach z Warner Bros.: "Boli, prawda?"
Filmy / Inne

Twórca skasowanej animacji o zwolnieniach z Warner Bros.: "Boli, prawda?"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michael+Kurinsky+komentuje+zwolnienie+Michaela+De+Luki+i+Pameli+Abdy+z+Warner+Bros.-168943
Twórca skasowanej animacji o zwolnieniach z Warner Bros.: &quot;Boli, prawda?&quot;
źródło: materialy promocyjne
Nie wszyscy będą miło wspominać przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount–Skydance. Ze swoimi stanowiskami pożegnali się już Michael De Luca i Pamela Abdy. Ale są też osoby, które nie kryją zadowolenia ze zmian w koncernie. 

GettyImages-2271377577.jpg Getty Images © Ethan Miller
Kwiecień 2026. Michael De Luca i Pamela Abdy na prezentacji Warner Bros. Discovery

MIchael Kurinsky z Warner Bros.


Informacja o zwolnieniu Michaela De Luki i Pameli Abdy z pewnością nie spędza snu z powiek Michaela Kurinsky'ego. Twórca animacji "Scoob! Holiday Haunt" z 2020 roku, która nigdy nie ujrzała światła dziennego (bo Warner Bros. podjął decyzję o odłożeniu jej na półkę, aby skorzystać z odpisu podatkowego i odzyskać część kosztów produkcji), pozwolił sobie nawet na małą uszczypliwość względem dawnych kolegów. Na swoim instagramowym koncie udostępnił news z informacją o zakończeniu przez dawnych przełożonych współpracy ze studiem. 

Stresująca rozmowa telefoniczna, Pam? Czyli taka, jaką odbyliśmy, gdy powiedziałaś mi, że anulowano "Scoob! Holuday Haunt"? To boli, prawda? – napisał. Oryginalny post prezentujemy poniżej: 



Kim jest Michael Kurinsky?


Michael Kurinsky to animator, który pracował dla największych studiów w branży. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Piękna i Bestia", "Dzwonnik z Notre Dame", "Herkules", "Mulan", "Hotel Transylwania", "Klopsiki kontratakują", a ostatnio "Spider-Man Uniwersum", "Spider-Man: Poprzez multiwersum" i "K-popowe łowczynie demonów". 

Zobacz zwiastun animacji "Scooby-Doo"


Animacja "Scooby-Doo" trafiła na ekrany w 2020 roku. Kurinsky współpracował przy niej m.in. jako aktor dubbingowy i scenograf. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Pamela Abdy

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Netflix też ma swój serial medyczny. Zwiastun "Znieczulenia"

Filmy

Z "Yellowstone" do biografii siostry Faustyny

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office Świat: Chiński Sherlock nowym numerem 1

1 komentarz

"Wilkołak. Wojna, która zostaje": Spotkanie z Tomaszem Raczkiem

Filmy

"Miami Vice": Czy nowa wersja filmu podoba się fanom?

Filmy

Dlaczego autor książek o Reacherze nie chciał trzeciego filmu z Cruise'em?

2 komentarze
Filmy

Z Cannes na Żoliborz. Drugi pokaz "Wymiarów Kina"