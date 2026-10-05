Twórca skasowanej animacji o zwolnieniach z Warner Bros.: "Boli, prawda?"

Nie wszyscy będą miło wspominać przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount–Skydance. Ze swoimi stanowiskami pożegnali się już Michael De Luca i Pamela Abdy. Ale są też osoby, które nie kryją zadowolenia ze zmian w koncernie. Getty Images © Ethan Miller
Kwiecień 2026. Michael De Luca i Pamela Abdy na prezentacji Warner Bros. Discovery
MIchael Kurinsky z Warner Bros.
Informacja o zwolnieniu Michaela De Luki
i Pameli Abdy
z pewnością nie spędza snu z powiek Michaela Kurinsky'ego
. Twórca animacji "Scoob! Holiday Haunt" z 2020 roku, która nigdy nie ujrzała światła dziennego (bo Warner Bros. podjął decyzję o odłożeniu jej na półkę, aby skorzystać z odpisu podatkowego i odzyskać część kosztów produkcji), pozwolił sobie nawet na małą uszczypliwość względem dawnych kolegów. Na swoim instagramowym koncie udostępnił news z informacją o zakończeniu przez dawnych przełożonych współpracy ze studiem. Stresująca rozmowa telefoniczna, Pam? Czyli taka, jaką odbyliśmy, gdy powiedziałaś mi, że anulowano "Scoob! Holuday Haunt"? To boli, prawda?
– napisał. Oryginalny post prezentujemy poniżej:
Kim jest Michael Kurinsky?Michael Kurinsky
to animator, który pracował dla największych studiów w branży. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Piękna i Bestia
", "Dzwonnik z Notre Dame
", "Herkules
", "Mulan
", "Hotel Transylwania
", "Klopsiki kontratakują", a ostatnio "Spider-Man Uniwersum
", "Spider-Man: Poprzez multiwersum
" i "K-popowe łowczynie demonów
".
Zobacz zwiastun animacji "Scooby-Doo"
Animacja "Scooby-Doo
" trafiła na ekrany w 2020 roku. Kurinsky
współpracował przy niej m.in. jako aktor dubbingowy i scenograf. Przypominamy zwiastun: