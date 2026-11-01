Michael Mann w szpitalu. Reżyser postrzelił się przypadkowo

Michael Mann trafił do szpitala. Jak donosi TMZ, 83-letni reżyser, twórca "Gorączki", "Zakładnika" i "Miami Vice", został hospitalizowany po tym, jak przypadkowo postrzelił się sam na strzelnicy w Los Angeles. Czy wypadek wpłynie na zdjęcia do "Gorączki 2"?
Michael Mann postrzelony
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Zdarzenie miało miejsce około 16:00. Michael Mann przebywał na strzelnicy i próbował umieścić swój pistolet w kaburze, kiedy broń niespodziewanie wystrzeliła.
Karetka zabrała reżysera do szpitala. Mann jest doświadczonym strzelcem od lat
, a sceny z bronią palną z jego filmów uznaje się za skrajnie realistyczne: strzelanina z "Gorączki
" jest nawet wykorzystywana jako materiał szkoleniowy przez amerykańskie jednostki wojskowe. Policja opisuje wydarzenie jako wypadek treningowy, zaznaczając, że ofiara nie miała na celu się skrzywdzić.
Na razie przedstawiciele Manna
nie wydali w tej sprawie oficjalnego oświadczenia. Wiemy, że reżyser postrzelił się w nogę, a rana, którą odniósł, podobno nie jest jednak poważna.
Czas pokaże, czy wypadek odbije się na będącej w przygotowaniu kontynuacji "Gorączki
". Projekt "Heat 2
" wciąż ma problemy, zwłaszcza z dopięciem budżetu i idącymi za tym opóźnieniami. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że początek zdjęć przesunął się na styczeń.
"Gorączka 2
" będzie zarówno kontynuacją, jak i prequelem "Gorączki
", uważanej powszechnie za arcydzieło kina sensacyjnego. Scenariusz oparty jest na książce, którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.
W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.
W gwiazdorskiej obsadzie są już: Leonardo DiCaprio
jako Chris Shiherlis, Christian Bale
jako Vincent Hanna i Odessa Young
jako Charlene. Udział w filmie negocjuje także María Cid
. Ma zagrać Gabi – postać, której nie było w oryginale.
Całość powstaje dla Amazon MGM Studios.
"Gorączka" w programie "Na skróty"