Michael Mann wrócił do "Miami Vice". Potajemnie przemontował swój film

Do sieci trafiły informacje, że przy okazji 20. rocznicy premiery Michael Mann potajemnie przemontował "Miami Vice". Efektem jego pracy ma być "MIAMI VICE: DIRECTOR’S FINAL CUT", które zadebiutuje 3 października podczas festiwalu Beyond Fest. Na pokazie pojawi się sam reżyser. Przygotowano również rekonstrukcję filmu w 4K.
"Miami Vice" ma już 20 lat
Z informacji dostępnych teraz na stronie festiwalu wynika, że pokazana tam wersja ma trwać 132 minuty (czyli podobnie jak kinowa). Niewykluczone jednak, że czas trwania zostanie jeszcze zaktualizowany.
Reżyser przez lata podkreślał, że kinowa wersja "Miami Vice
" jest jednocześnie jego wersją reżyserską. Dłuższa, pozbawiona ograniczeń wiekowych edycja wydana na nośnikach domowych, trwająca 140 minut, była przez niego określana w kategoriach modyfikacji - dodano do niej około ośmiu minut materiału, ale nie miała zastępować wersji kinowej. Od dawna pojawiały się również informacje o istnieniu trzygodzinnej wersji filmu, jednak Mann
nigdy publicznie się do niej nie odniósł.
Sam reżyser wielokrotnie mówił, że "Miami Vice
" jest filmem, który mu "uciekł". Jednym z powodów było zakończenie, którego nie udało mu się nakręcić zgodnie z pierwotnym zamysłem. Ekipa miała spędzić trzy tygodnie w Ciudad del Este, ale ostatecznie pracowała tam zaledwie trzy dni.
Problemy były związane między innymi z Jamiem Foxxem
, który miał sprawiać trudności podczas produkcji. Aktor podobno domagał się wyższego wynagrodzenia i umieszczenia jego nazwiska na pierwszym miejscu w napisach, a także odmawiał podróżowania samolotami rejsowymi i nie chciał brać udziału w scenach wymagających korzystania z łodzi lub samolotów. Sytuacja zaogniła się, gdy produkcja została nagle wstrzymana na Dominikanie po tym, jak w pobliżu planu zdjęciowego miały paść strzały. Foxx
natychmiast opuścił kraj i wrócił do Stanów Zjednoczonych, co zmusiło Manna
do rezygnacji z pierwotnie planowanego zakończenia.
"Miami Vice" - zwiastun