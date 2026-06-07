Newsy Gry Michael Myers powraca. Znamy datę premiery "Halloween: The Game"
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Michael Myers powraca. Znamy datę premiery "Halloween: The Game"

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Michael Myers powraca. Znamy datę premiery &quot;Halloween: The Game&quot;
źródło: Materiały prasowe
Podczas sobotniego Future Games Show ogłoszono datę premiery wyczekiwanej przez fanów Michaela Myersa gry "Halloween: The Game". Do sieci trafił też nowy zwiastun.

Zmień losy Michaela Myersa z oryginalnego "Halloween"



"Halloween: The Game" to nadchodząca asymetryczna gra z gatunku stealth horror, która została opracowana i wydana przez IllFonic. Przedstawia historię ucieczki Michaela Myersa ze szpitala psychiatrycznego Smith’s Grove oraz przerażające wydarzenia, które nastąpiły po niej.

Gra zadebiutuje 8 września 2026 roku. Będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na PC. Przedsprzedaż już ruszyła. Osoby, które kupią grę w przedsprzedaży, będą mogły zagrać w nią już 4 września.


W "Halloween: The Game" gracz wciela się w Michaela Myersa w w sześciu mrożących krew w żyłach rozdziałach, przemierzając nowe i znane lokacje, podczas gdy dr Sam Loomis opowiada o swoich odkryciach i doświadczeniach. 

Odkryj, w jaki sposób Myers zdobył swój kultowy kombinezon, maskę i nóż kuchenny oraz jak zaplanował śmierć każdej z ofiar, które niczego nie podejrzewały, aż do ostatecznego starcia z opiekunką. Tryb fabularny dla jednego gracza łączy w sobie elementy oryginalnego filmu z 1978 roku, pozostawiając jednocześnie miejsce na kreatywność gracza: rozegraj i zakończ krwawą opowieść Michaela Myersa, nadając jej osobisty charakter.

Każdy rozdział zawiera osobny zestaw dodatkowych wyzwań i przedmiotów do zebrania, które ujawniają nowe sposoby zabijania, scenariusze i fabułę, a także odblokowują ekskluzywne elementy kosmetyczne do trybu wieloosobowego. Kilka poziomów trudności stanowi wyzwanie i nagradza graczy, którzy chcą dowiedzieć się, jak stać się prawdziwie bezlitosnym Michaelem Myersem.

Zwiastun gry "Halloween: The Game"



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