Michael Myers powraca. Znamy datę premiery "Halloween: The Game"

Zmień losy Michaela Myersa z oryginalnego "Halloween"

Zwiastun gry "Halloween: The Game"

to nadchodząca asymetryczna gra z gatunku stealth horror, która została opracowana i wydana przez IllFonic. Przedstawia historię ucieczki Michaela Myersa ze szpitala psychiatrycznego Smith’s Grove oraz przerażające wydarzenia, które nastąpiły po niej.Gra zadebiutuje. Będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na PC. Przedsprzedaż już ruszyła. Osoby, które kupią grę w przedsprzedaży, będą mogły zagrać w nią już 4 września.gracz wciela się w Michaela Myersa w w sześciu mrożących krew w żyłach rozdziałach, przemierzając nowe i znane lokacje, podczas gdy dr Sam Loomis opowiada o swoich odkryciach i doświadczeniach.Odkryj, w jaki sposób Myers zdobył swój kultowy kombinezon, maskę i nóż kuchenny oraz jak zaplanował śmierć każdej z ofiar, które niczego nie podejrzewały, aż do ostatecznego starcia z opiekunką.: rozegraj i zakończ krwawą opowieść Michaela Myersa, nadając jej osobisty charakter.Każdy rozdział zawiera osobny zestaw dodatkowych wyzwań i przedmiotów do zebrania, które ujawniają nowe sposoby zabijania, scenariusze i fabułę, a także odblokowują ekskluzywne elementy kosmetyczne do trybu wieloosobowego. Kilka poziomów trudności stanowi wyzwanie i nagradza graczy, którzy chcą dowiedzieć się, jak stać się prawdziwie bezlitosnym Michaelem Myersem.