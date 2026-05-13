Prowadzący Eurowizji jest aktorem i scenarzystą. Gdzie zagrał Michael Ostrowski?

Wczoraj odbył się półfinał Eurowizji, gdzie sukces odniosła Polka Alicja Szemplińska i jej piosenka "Pray" - wokalistkę zobaczymy w sobotnim finale. W tym roku gospodarzami koncertu są piosenkarka Victoria Swarovski i aktor Michael Ostrowski. Skupmy się na sylwetce tego drugiego. Skąd możemy go znać?
Kariera Michaela Ostrowskiego
Artysta urodził się w 1973 roku jako Michael Stockinger i pochodzi z austriackiego Leoben, choć wychowywał się w Rottenmann. Studiował anglistykę i romanistykę w Grazu, Oksfordzie i Nowym Jorku. Zanim na dobre zajął się aktorstwem, pracował także jako badacz w instytucie w Grazu.
Karierę rozpoczął pod koniec lat 90. w małym teatrze. Później przyjął pseudonim Michael Ostrowski
, ponieważ w Austrii działał już inny artysta o nazwisku Stockinger. Choć polskim widzom nazwisko "Ostrowski" może kojarzyć się z polskim pochodzeniem, nie ma informacji, by aktor miał polskie korzenie.
Przełomem w jego karierze okazał się film "Nacktschnecken
", który stał się jednym z największych austriackich hitów 2004 roku. Ostrowski zdobył popularność głównie dzięki rolom komediowym, ale pracował również jako scenarzysta i reżyser. W 2011 roku otrzymał Austriacką Nagrodę Filmową za scenariusz do filmu "Die Unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott
", a po drugiej stronie kamery stanął, realizując krótkometrażowe "The Making of Futbol
". Występował także w produkcjach "Ratunku, zmniejszyłem przyjaciół
", "Buba
", "Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)
" oraz "Miłosne sprawki
". Jako prezenter prowadził m.in. galę nagród teatralnych Nestroy oraz Amadeus Austrian Music Awards. Za program "100 lat radia" otrzymał prestiżową austriacką nagrodę telewizyjną Romy.
Wielki finał tegorocznej Eurowizji odbędzie się 16 maja. W tegorocznej edycji konkursu bierze udział najmniejsza liczba reprezentacji od 2003 roku - kilka krajów wycofało się z powodu udziału Izraela w rywalizacji.
