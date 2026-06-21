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Jak będzie wyglądało filmowe "Death Stranding"? Sarnoski o adaptacji gry

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Michael+Sarnoski+o+%22Death+Stranding%22%3A+Klimat+wa%C5%BCniejszy+ni%C5%BC+przemoc-167194
Jak będzie wyglądało filmowe &quot;Death Stranding&quot;? Sarnoski o adaptacji gry
źródło: materialy promocyjne
Michael Sarnoski zajęty jest aktualnie promocją filmu "Robin Hood: Koniec legendy". Jednocześnie pracuje jednak nad kolejnym projektem – adaptacją gry "Death Stranding". Reżyser i scenarzysta, który ma nadzieję rozpocząć prace na planie w przyszłym roku, opowiedział, czego możemy się spodziewać.

Mihchael Sarnoski o "Death Stranding"


W rozmowie z portalem Game Radar Sarnoski, który pracuje właśnie nad scenariuszem "Death Stranding", porównał adaptację gry do zmierzającego właśnie na ekrany filmu "Robin Hood: Koniec legendy".

GettyImages-2280992991.jpg Getty Images © Stephanie Augello

Nie powiedziałbym, że w scenariuszu jest dużo przemocy. Z pewnością jest w nim dużo akcji i ekscytacji nią. Trochę przemocy też jest. "Death Stranding" to brutalny świat, w którym czujesz, że śmierć może być dosłownie tuż za rogiem. Trzeba więc stworzyć to instynktowne poczucie "O, to może być to". To takie ponure i jałowe postapokaliptyczne środowisko. Więc jest tam akcja i przemoc, ale pełni ona zupełnie inną rolę niż w filmie "Robin Hood: Koniec legendy", który jest filmem na swój sposób kwestionującym przemoc – powiedział.

Wygląda zatem na to, że Sarnoski bardziej niż na przemoc stawia na klimat: 

W "Death Stranding" przemoc i akcja służą eksploracji i głębszemu zrozumieniu świata. Więc trochę tego będzie, ale w mojej adaptacji nie zobaczycie zbyt wielu wyrwanych szczęk.

O grze "Death Stranding". Zobacz zwiastun


Gra "Death Stranding" trafiła na Playstation w 2019 roku. Gwiazdami produkcji, przygotowanej z użyciem technologii motion capture, byli Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del ToroMargaret Qualley. Przypominamy zwiastun:



Akcja "Death Stranding" toczy się w świecie, w którym doszło do zatarcia granicy między żywymi a umarłymi. Ludziom zagrażają złowieszcze istoty, których dusze utknęły na świecie w wyniku wydarzeń określanych jako death stranding. Kurier Sam Bridges (Norman Reedus) musi dostarczyć zaopatrzenie do odizolowanych kolonii i odbudować łączność pomiędzy nimi za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej.  

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