Jak będzie wyglądało filmowe "Death Stranding"? Sarnoski o adaptacji gry

Michael Sarnoski zajęty jest aktualnie promocją filmu "Robin Hood: Koniec legendy". Jednocześnie pracuje jednak nad kolejnym projektem – adaptacją gry "Death Stranding". Reżyser i scenarzysta, który ma nadzieję rozpocząć prace na planie w przyszłym roku, opowiedział, czego możemy się spodziewać.
Mihchael Sarnoski o "Death Stranding"
W rozmowie z portalem Game Radar Sarnoski
, który pracuje właśnie nad scenariuszem "Death Stranding
", porównał adaptację gry do zmierzającego właśnie na ekrany filmu "Robin Hood: Koniec legendy
".
Nie powiedziałbym, że w scenariuszu jest dużo przemocy. Z pewnością jest w nim dużo akcji i ekscytacji nią. Trochę przemocy też jest. "Death Stranding" to brutalny świat, w którym czujesz, że śmierć może być dosłownie tuż za rogiem. Trzeba więc stworzyć to instynktowne poczucie "O, to może być to". To takie ponure i jałowe postapokaliptyczne środowisko. Więc jest tam akcja i przemoc, ale pełni ona zupełnie inną rolę niż w filmie "Robin Hood: Koniec legendy", który jest filmem na swój sposób kwestionującym przemoc Getty Images © Stephanie Augello
– powiedział.
Wygląda zatem na to, że Sarnoski
bardziej niż na przemoc stawia na klimat: W "Death Stranding" przemoc i akcja służą eksploracji i głębszemu zrozumieniu świata. Więc trochę tego będzie, ale w mojej adaptacji nie zobaczycie zbyt wielu wyrwanych szczęk.
O grze "Death Stranding". Zobacz zwiastun
Gra "Death Stranding" trafiła na Playstation w 2019 roku. Gwiazdami produkcji, przygotowanej z użyciem technologii motion capture, byli Norman Reedus
, Mads Mikkelsen
, Léa Seydoux
, Guillermo del Toro
i Margaret Qualley
. Przypominamy zwiastun:
Akcja "Death Stranding"
toczy się w świecie, w którym doszło do zatarcia granicy między żywymi a umarłymi. Ludziom zagrażają złowieszcze istoty, których dusze utknęły na świecie w wyniku wydarzeń określanych jako death stranding
. Kurier Sam Bridges (Norman Reedus
) musi dostarczyć zaopatrzenie do odizolowanych kolonii i odbudować łączność pomiędzy nimi za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej.