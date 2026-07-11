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Micheal Ward ("Top Boy") oczyszczony z zarzutów o gwałt

Variety / autor: /
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Micheal Ward (&quot;Top Boy&quot;) oczyszczony z zarzutów o gwałt
źródło: Getty Images
autor: Jordan Pettitt - PA Images
Micheal Ward został oczyszczony z zarzutów. Aktor, laureat nagrody BAFTA Rising Star, znany m.in. z "The Old Guard", "Imperium światła" i serialu "Top Boy", był oskarżony o gwałt oraz napaść seksualną.
     

Micheal Ward uznany za niewinnego



GettyImages-2284899648.jpg Getty Images © PA Video - PA Images

28-letniemu aktorowi zarzucono zgwałcenie kobiety na tylnym siedzeniu samochodu po tym, jak poznali się na noworocznej imprezie w Londynie w styczniu 2023 roku. Ward był oskarżony o gwałt, napaść i napaść na tle seksualnym. Przysięgli jednak jednogłośnie uznali go za niewinnego.
      
Micheal Ward jest niezwykle wdzięczny członkom ławy przysięgłych za poświęcenie czasu na zbadanie dowodów z taką uwagą. Tak jak utrzymywał od początku tej sprawy: był to stosunek seksualny za obopólną zgodą. Ława przyznała mu rację i oczyściła go z zarzutów, skomentował obrońca aktora, Humzah Ilyas.
           
Policja zaczęła badać tę sprawę ponad trzy lata temu. W tym czasie życie Micheala i jego kariera zostały wstrzymane. Miało to nieuchronnie ogromny wpływ na niego i jego bliskich. Micheal jest wdzięczny, że proces dobiegł wreszcie końca. Ma nadzieję na powrót do pracy i dalsze robienie tego, co kocha, dodał prawnik. Rozpoczynając odbudowę swojego życia, Micheal chciałby zwrócić się do wszystkich, którzy doświadczyli seksualnej przemocy. Zasługują na to, by ich usłyszano, potraktowano ze współczuciem i wzięto ich zarzuty na poważnie.

Skąd znamy Micheala Warda?


Micheal Ward najlepiej znany jest z serialu "Top Boy" oraz wyreżyserowanego przez Sama Mendesa melodramatu "Imperium światła". Rola w nim przyniosła mu nominacje do Czarnych Szpul i nagrody BAFTA. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Barwy gangu", "The Old Guard", "Księga Clarence'a", "Piękna gra" czy stworzony przez Steve'a McQueena serial antologia "Mały topór". Aktualnie jego filmografię zamyka film "Eddington" w reżyserii Ariego Astera. Na etapie przygotowań do produkcji jest thriller "Uncle", w tej sytuacji nie wiadomo jednak, czy producenci zdecydują się na współpracę z Wardem.

Zobacz zwiastun filmu "Imperium światła"


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