Micheal Ward ("Top Boy") oczyszczony z zarzutów o gwałt

Micheal Ward został oczyszczony z zarzutów. Aktor, laureat nagrody BAFTA Rising Star, znany m.in. z "The Old Guard", "Imperium światła" i serialu "Top Boy", był oskarżony o gwałt oraz napaść seksualną.
Micheal Ward uznany za niewinnego
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28-letniemu aktorowi zarzucono zgwałcenie kobiety na tylnym siedzeniu samochodu po tym, jak poznali się na noworocznej imprezie w Londynie w styczniu 2023 roku. Ward był oskarżony o gwałt, napaść i napaść na tle seksualnym. Przysięgli jednak jednogłośnie uznali go za niewinnego. Micheal Ward jest niezwykle wdzięczny członkom ławy przysięgłych za poświęcenie czasu na zbadanie dowodów z taką uwagą. Tak jak utrzymywał od początku tej sprawy: był to stosunek seksualny za obopólną zgodą. Ława przyznała mu rację i oczyściła go z zarzutów,
skomentował obrońca aktora, Humzah Ilyas. Policja zaczęła badać tę sprawę ponad trzy lata temu. W tym czasie życie Micheala i jego kariera zostały wstrzymane. Miało to nieuchronnie ogromny wpływ na niego i jego bliskich. Micheal jest wdzięczny, że proces dobiegł wreszcie końca. Ma nadzieję na powrót do pracy i dalsze robienie tego, co kocha
, dodał prawnik. Rozpoczynając odbudowę swojego życia, Micheal chciałby zwrócić się do wszystkich, którzy doświadczyli seksualnej przemocy. Zasługują na to, by ich usłyszano, potraktowano ze współczuciem i wzięto ich zarzuty na poważnie.
Skąd znamy Micheala Warda?Micheal Ward
najlepiej znany jest z serialu "Top Boy
" oraz wyreżyserowanego przez Sama Mendesa
melodramatu "Imperium światła
". Rola w nim przyniosła mu nominacje do Czarnych Szpul i nagrody BAFTA. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Barwy gangu
", "The Old Guard
", "Księga Clarence'a
", "Piękna gra
" czy stworzony przez Steve'a McQueena
serial antologia "Mały topór
". Aktualnie jego filmografię zamyka film "Eddington
" w reżyserii Ariego Astera
. Na etapie przygotowań do produkcji jest thriller "Uncle", w tej sytuacji nie wiadomo jednak, czy producenci zdecydują się na współpracę z Wardem
.
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