Michelle Monaghan i Justin Theroux połączą siły na planie nowego filmu Blumhouse Atomic. Aktorzy wystąpią w głównych rolach w "Sleepover", za którego kamerą stanie Jacob Chase, reżyser "Naznaczonego: Ostatniego klucza". Twórcy na razie nie zdradzają, co dokładnie wydarzy się podczas tytułowej nocy.
"Sleepover" – Michelle Monaghan i Justin Theroux wybiorą się na nocowankę?
Szczegóły fabuły są pilnie strzeżone. Wiadomo jedynie, że scenariusz napisali Chase
oraz Bryce McGuire
, twórca "Przeklętej wody
". Podstawą dla filmu jest oryginalne opowiadanie McGuire'a. Możemy więc spodziewać się historii utrzymanej w klimacie, który powinien przypaść do gustu fanom niepokojących opowieści Blumhouse, choć na konkrety dotyczące fabuły trzeba jeszcze poczekać.
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Justin Theroux
"Sleepover" ma trafić do kin 8 października 2027 roku.
Jeszcze jakiś czas temu w obsadzie filmu była Parker Posey
– aktorka poinformowała jednak w ubiegłym miesiącu, że nie jest już związana z projektem.
Michelle Monaghan i Justin Theroux – ostatnie projekty
Dla Michelle Monaghan będzie to kolejny interesujący projekt po bardzo dobrze przyjętym występie w najnowszym sezonie HBO "Białego Lotosu
". Aktorka wkrótce powróci również jako jedna z gwiazd drugiego sezonu "Bad Monkey
" Apple TV. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w "Szeptaczu
" i "Braciszku
".
Nie mniej zajęty jest Justin Theroux
. Dwukrotny zdobywca Emmy pojawił się ostatnio w serialu Netfliksa "Rozgrywająca
", a także w drugiej części "Diabeł ubiera się u Prady
". Na horyzoncie czeka już kolejny duży projekt – limitowany serial Apple TV "Wild Things
", opowiadający o słynnym duecie iluzjonistów Siegfriedzie i Royu. Theroux zagra w nim u boku Jude'a Law
i Andrew Garfielda
.